RevBits добавит SaaS для динамического масштабирования, гибкости и лучшего развертывания

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МИНЕОЛА (шт. Нью-Йорк, США), 23 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания RevBits, объединяющая корпоративные, облачные и локальные экосистемы в сфере кибербезопасности, сегодня объявила о запуске своей платформы обеспечения кибербезопасности Cyber Intelligence Platform (CIP) по модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Теперь клиенты могут выбирать не только локальное и облачное решения RevBits, но и решение по модели SaaS, которое также может управляться RevBits.

Платформа Cyber Intelligence Platform от RevBits представляет собой набор лучших в своем классе продуктов, которые могут развертываться индивидуально или в качестве интегрированной и унифицированной платформы XDR:

Безопасность оконечных устройств и система обнаружения угроз и реагирования на оконечных устройствах (EDR) от RevBits

Безопасность электронной почты от RevBits

Система управления привилегированным доступом Privileged Access Management от RevBits

Сеть RevBits Zero Trust («нулевое доверие»)

Технология маскировки от RevBits

«Наша компания — разработчик программного обеспечения по кибербезопасности — нацелена на предоставление клиентам современных и надежных решений для улучшения их положения в области безопасности, — заявил глава RevBits Дэвид Шиффер (David Schiffer). — Наличие нашей новой модели SaaS позволяет ускорить развертывание при меньшем использовании ресурсов и, следовательно, является идеальным способом сделать высокий уровень защиты, которую мы предлагаем крупным предприятиям, доступным для малого и среднего бизнеса».

«Архитектура RevBits основана на возможности выбора и гибкости, — заявил г-н Муктеба Челик (Mucteba Celik), технический директор компании RevBits. — С запуском модели SaaS мы теперь можем предложить наилучшую защиту и оптимальность развертывания для любого клиента, независимо от его размера или требований к безопасности. Будь то государственное учреждение, которому требуется исключительно локальное решение, транснациональная компания, переносящая все данные в облако, или небольшая компания с небольшим ИТ-персоналом или вообще без такового, требующая управляемого решения в области кибербезопасности, нам есть что им предложить».

Информация о компании RevBits.

Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая полномасштабную деятельность в сфере кибербезопасности, обеспечивает своим клиентам превосходную защиту и высочайшее качество обслуживания. Предлагая множество современных средств безопасности, управление которыми может осуществляться через унифицированную платформу безопасности, компания RevBits обеспечивает защиту от самых сложных киберугроз, с которыми сталкиваются организации. Компания RevBits, штаб-квартира которой находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк), имеет свои представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс), Лондоне (Англия) и Антверпене (Бельгия). Более подробная информация о компании RevBits представлена на веб-странице по адресу: www.revbits.com/aboutrevbits.

Контактная информация: Нил Хестерберг (Neal Hesterberg), [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

SOURCE RevBits LLC