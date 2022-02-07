RevBits Endpoint Security подтверждает свой сертификат ICSA Labs

По результатам оценки в IV квартале 2021 года RevBits Endpoint Security приближается к 100-процентному обнаружению, получив 99,8%.

МИНЕОЛА (шт. Нью-Йорк, США), 7 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания RevBits объявила о сохранении своего сертификата ICSA Labs Advanced Threat Defense (независимое подразделение Verizon), о котором сообщалось в ее оценке RevBits Endpoint Security (RevBits EPS) за IV квартал 2021 года.

Тестирование проводилось в соответствии с протоколом Advanced Threat Detection, разработанным для оценки средств обеспечения защиты компьютеров от новых и малоизвестных угроз в виде вредоносных программ. Было выполнено более 1300 тестовых прогонов, содержащих как вредоносные образцы, так и безобидные приложения. Проверка велась в течение 32 дней.

Общий уровень обнаружения RevBits EPS составил почти 100%, при этом для успешной сертификации достаточно 75%.

«Средство обеспечения кибербезопасности RevBits Endpoint Security имеет уникальную архитектуру на основе запатентованных технологий. Данный продукт был разработан с целью обеспечения лучшей защиты в своем классе, — заявил технический директор компании Муктеба Челик (Mucteba Celik). — Мы были поражены его способностью к обнаружению и зафиксировали отсутствие ложных срабатываний. Кроме того, точность данного продукта подтвердилась обнаружением 100% угроз, существовавших не более четырех часов».

«Сохранение этого сертификата имеет важное значение для нашей компании и наших клиентов, — заявил глава компании Дэвид Шифер (David Schiffer). — Та скверна, которую несут в себе вредоносные программы и программы-вымогатели, должна быть побеждена, а помощь в защите организаций всех типов является одним из приоритетов RevBits. Наше средство защиты оконечных устройств обеспечивает достижение этой цели, вызывая у нас гордость».

Подробный отчет о сертификации и дополнительная информация о компании RevBits Endpoint Security представлены на сайте www.revbits.com.

Контактная информация: Neal Hesterberg (Нил Хестерберг), [email protected]

Информация о компании RevBits

Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая инновационную деятельность в сфере кибербезопасности, обеспечивает своим клиентам превосходную защиту за счет экспертных решений. Компания RevBits, штаб-квартира которой находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк), имеет свои представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс), Антверпене (Бельгия) и Лондоне (Англия). Более подробная информация о компании RevBits представлена на странице по адресу: www.revbits.com/aboutrevbits.

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