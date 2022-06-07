RevBits объявлена победителем премии Global InfoSec Awards в нескольких номинациях

Премия Global InfoSec Award 2022 – Компания года среди поставщиков решений безопасности следующего поколения

Компания RevBits LLC

Премия Global InfoSec Award 2022 – Лучший продукт в категории безопасность оконечных устройств

Решение для обеспечения безопасности оконечных устройств RevBits Endpoint Security

Премия Global InfoSec Award 2022 – Компания на слуху в категории расширенного обнаружения и реагирования (XDR)

Платформа Cyber Intelligence RevBits

Премия Global InfoSec Award 2022 – Самое инновационное решение в категории управления привилегированным доступом (PAM)

Система управления привилегированным доступом Privileged Access Management компании RevBits

Премия Global InfoSec Award 2022 – Передовое решение в категории «нулевое доверие» (Zero Trust)

RevBits Zero Trust Network

«Мы очень рады получить несколько самых престижных и ценных наград в области кибербезопасности от журнала Cyber Defense Magazine, независимого поставщика новостей и информации в сфере кибербезопасности. Учитывая напряженную конкуренцию и участие лучших судей, которые являются ведущими экспертами по информационной безопасности со всего мира, мы особенно довольны результатом, — заявил генеральный директор компании RevBits Дэвид Шиффер (David Schiffer). — Перефразируя слоган нашей рекламной кампании "Мечта каждого CISO", можно сказать, что получение этих пяти наград, четырех наград за продукцию и одной награды для нашей компании, это "Мечта каждого CEO"».

«Компания RevBits воплощает в себе три основных качества, которые члены жюри ожидают увидеть у победителя. Понимание угроз завтрашнего дня сегодня; предоставление экономически эффективных решений; внедрение неожиданных инноваций, которые могут способствовать снижению киберугроз с тем, чтобы организации могли предупредить следующую атаку», — заявил издатель журнала Cyber Defense Magazine Гари С. Милиефски (Gary S. Miliefsky).

Информация о компании RevBits

Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая комплексное обеспечение кибербезопасности, предлагает своим клиентам превосходную защиту и высочайшее качество обслуживания. Предлагая множество современных средств безопасности, управление которыми может осуществляться через унифицированную платформу безопасности, компания RevBits обеспечивает защиту от самых сложных киберугроз, с которыми сталкиваются организации. Штаб-квартира RevBits находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк). Компания также имеет представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс), Лондоне (Англия) и Антверпене (Бельгия). Более подробная информация о компании RevBits представлена на веб-странице по адресу: www.revbits.com/aboutrevbits.

Информация о журнале Cyber Defense Magazine

Журнал Cyber Defense Magazine является главным источником новостей и информации о кибербезопасности для специалистов по информационной безопасности, работающих в частном и государственном секторе. Более подробную информацию можно получить по адресу https://www.cyberdefensemagazine.com.

Контакты для прессы: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1832807/Winner_s_Badge_RevBits.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

SOURCE RevBits LLC