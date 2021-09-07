RevBits пополняет свою систему управления привилегированным доступом элементами CI/CD

- Беспрепятственно интегрируется с популярными инструментариями CI/CD

МИНЕОЛА (шт. Нью-Йорк), 7 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания RevBits, поставляющая программное обеспечение для всеобъемлющей комплексной киберзащиты, сегодня объявила о выпуске в свободную продажу своего модуля управления доступом к CI/CD, что способствует дальнейшему совершенствованию многофункциональной системы управления привилегированным доступом (PAM) RevBits.

Непрерывная интеграция и непрерывное развертывание (CI/CD) позволяют разработчикам и группам интеграции, разработки и эксплуатации программного обеспечения (DevOps) удовлетворять высокие требования и динамично меняющиеся потребности пользователей. Эти две комбинированные методологии создают конвейер сборки, обеспечивая DevOps возможности для более частого и надежного обновления программного обеспечения. Однако без достаточного контроля или обеспечения защиты в качестве одного из ключевых требований они несут в себе потенциальные риски в плане безопасности.

Основываясь на своем технологическом лидерстве на рынке средств управления доступом, компания RevBits пополнила свою систему, по мнению Gartner, передовой функцией PAM. Внедренная компанией RevBits функция PAM с управлением доступом к CI/CD расширяет возможности системных администраторов для обеспечения более полного управления и контроля доступа к секретной информации.

«Система управления доступом к CI/CD была создана для решения уникальных задач по обеспечению масштабируемости и гибкости, связанных с аутентификацией, авторизацией и контролем за использованием секретной информации в средах DevOps, — заявил глава компании RevBits Дэвид Шиффер (David Schiffer). — Будучи одним из модулей нашей усовершенствованной системы PAM, CI/CD позволяет предприятиям снижать риски безопасности и нарушения законодательства, связанные с распространением секретов, одновременно повышая производительность».

Когда DevOps создают приложение для испытательного, промежуточного или производственного сервера, они зачастую включают в него секретные данные. Это могут быть учетные записи или ключи безопасности, обеспечивающие аутентификацию данных, связанных с API, приложением, SSH, сертификатом и пр. Диспетчер секретной информации RevBits может проверяться и централизованно управляться в целях защиты и контроля секретных данных.

«Использование плагина для диспетчеров секретной информации в средах CI/CD представляет собой более безопасный подход. Применяя стандартные инструменты DevOps, такие как Jenkins, Kubernetes и др., разработчики могут настраивать параметры и связывать их с местоположением и значениями, которые они выставляют для секретной информации, — сообщил технический директор компании RevBits Муджтеба Челик (Mucteba Celik). — Пополняя нашу систему PAM модулями типа CI/CD, RevBits продолжает предоставлять инструменты, необходимые предприятиям для защиты своих ценных активов, сетей, приложений и сервисов».

Особенности функции управления доступом к CI/CD от RevBits

Диспетчер секретной информации RevBits может проверяться и централизованно управляться в целях защиты и контроля секретных данных.

Хранит секретные данные в зашифрованном виде и доставляет их на плагины CI/CD при необходимости по протоколу SSL с дополнительным уровнем шифрования с использованием Diffie-Hellman для создания защищенного обмена ключами.

Поддерживает Jenkins, Puppet, Terraform, OpenShift, Ansible, Docker, Cloud Foundry и Kubernetes с будущими инструментами, находящимися в разработке.

Информация о компании RevBits

RevBits обеспечивает новый уровень интеллектуальной защиты благодаря поведенческому анализу для разнообразных ситуаций, искусственному интеллекту и машинному обучению. RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP) — унифицированная платформа обеспечения безопасности, объединяющая лучший в своем классе комплекс средств обнаружения и реагирования, управление привилегированным доступом, защиту электронной почты, технологии маскировки и сетевые решения с использованием принципа нулевого доверия. RevBits обеспечивает безопасность операций за счет всеобъемлющей киберзащиты, шифрования, аутентификации, авторизации и интеллектуального анализа многоуровневых данных о защите по всему комплексу безопасности. Информационная панель RevBits унифицирует кросс-функциональные средства безопасности, представляя интуитивно понятный «панорамный» вид. Выводя кибербезопасность на новый уровень, RevBits внедряет новые возможности с использованием многочисленных запатентованных технологий, что обеспечивает компаниям преимущество в плане безопасности. Для получения более подробной информации посетите RevBits.

Контактная информация:

Neal Hesterberg (Нил Хестерберг)

(609) 516-2846

[email protected]

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