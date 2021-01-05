RevBits входит в число 25 ведущих компаний в сфере кибербезопасности 2020 года

News provided by

RevBits LLC

Jan 05, 2021, 09:00 ET

Компания RevBits, являющаяся поставщиком комплексных решений в сфере кибербезопасности, названа в числе 25 ведущих игроков отрасли за 2020 год по версии издания The Software Report

МИНЕОЛА (шт. Нью-Йорк), 5 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания RevBits сегодня объявила о своем вхождении в список 25 ведущих компаний в сфере кибербезопасности за 2020 год по версии The Software Report.

Компании, названные лауреатами этого года, относятся к числу наиболее новаторских и технически прогрессивных организаций в плане подхода к защите своих клиентов.

RevBits recognized as a Top 25 Cybersecurity Company in 2020 by The Software Report.

В этом списке компания RevBits соседствует с такими именитыми лидерами отрасли, как McAfee, Palo Alto и другие. «Крайне приятно видеть, что, будучи очень молодой компанией в чрезвычайно конкурентной среде, мы вновь получили признание за свой новаторский подход», — заявил глава компании Дэвид Шиффер (David Schiffer). 

Оценке со стороны The Software Report были подвергнуты сотни представленных кандидатур. Компании, включенные в список лучших, внедряют технологии, которые предусматривают упреждающие действия и предоставляют всеобъемлющие платформы, обеспечивая своим клиентам надежную защиту от широкого спектра кибератак. Поскольку многие компании, работающие в сфере кибербезопасности, уделяют значительное внимание переходу на цифровые технологии, использование предлагаемых ими продуктов имеет решающее значение для обеспечения безопасности важнейших данных и инфраструктуры.

Информация о компании RevBits

Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая полномасштабную деятельность в сфере кибербезопасности, обеспечивает своим клиентам превосходную защиту и высочайшее качество обслуживания. Предоставляя четыре передовых средства безопасности, состоящих из десяти различных модулей, RevBits обеспечивает защиту от наиболее изощренных киберугроз, с которыми сталкиваются компании. Компания RevBits продолжает вести свои технологические разработки: в ближайшее время появится интегрированная платформа для управления и контроля за функционированием всех четырех средств с единой инструментальной панели — RevBits Cyber Intelligence. Компания RevBits, штаб-квартира которой находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк), имеет свои представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс) и Антверпене (Бельгия). Более подробная информация о компании RevBits представлена на странице по адресу: www.revbits.com/aboutrevbits

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Neal Hesterberg (Нил Хестерберг), [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg
Фото —  https://mma.prnewswire.com/media/1392903/Software_Report_RevBits_Top_Cybersecurity.jpg

Related Links

https://www.revbits.com/

SOURCE RevBits LLC

Also from this source

RevBits reconhecida como uma das 25 maiores empresas de segurança ...

Společnost RevBits byla za rok 2020 zařazena mezi 25 nejlepších...

Explore

More news releases in similar topics