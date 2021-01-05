RevBits входит в число 25 ведущих компаний в сфере кибербезопасности 2020 года

В этом списке компания RevBits соседствует с такими именитыми лидерами отрасли, как McAfee, Palo Alto и другие. «Крайне приятно видеть, что, будучи очень молодой компанией в чрезвычайно конкурентной среде, мы вновь получили признание за свой новаторский подход», — заявил глава компании Дэвид Шиффер (David Schiffer).

Оценке со стороны The Software Report были подвергнуты сотни представленных кандидатур. Компании, включенные в список лучших, внедряют технологии, которые предусматривают упреждающие действия и предоставляют всеобъемлющие платформы, обеспечивая своим клиентам надежную защиту от широкого спектра кибератак. Поскольку многие компании, работающие в сфере кибербезопасности, уделяют значительное внимание переходу на цифровые технологии, использование предлагаемых ими продуктов имеет решающее значение для обеспечения безопасности важнейших данных и инфраструктуры.

Информация о компании RevBits

Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая полномасштабную деятельность в сфере кибербезопасности, обеспечивает своим клиентам превосходную защиту и высочайшее качество обслуживания. Предоставляя четыре передовых средства безопасности, состоящих из десяти различных модулей, RevBits обеспечивает защиту от наиболее изощренных киберугроз, с которыми сталкиваются компании. Компания RevBits продолжает вести свои технологические разработки: в ближайшее время появится интегрированная платформа для управления и контроля за функционированием всех четырех средств с единой инструментальной панели — RevBits Cyber Intelligence. Компания RevBits, штаб-квартира которой находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк), имеет свои представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс) и Антверпене (Бельгия). Более подробная информация о компании RevBits представлена на странице по адресу: www.revbits.com/aboutrevbits.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Neal Hesterberg (Нил Хестерберг), [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1392903/Software_Report_RevBits_Top_Cybersecurity.jpg

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