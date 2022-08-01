RevBits защищает электронную почту от почтового сервера до внутренней папки пользователя

RevBits обеспечивает сквозную защиту электронной почты от почтового сервера до внутренней папки пользователя

Расширенная защита электронной почты защищает оба конца приема электронной почты: от серверов центров обработки данных/облачных почтовых серверов до конечных устройств с помощью анализа SEG и приложения User Inbox Protection на стороне пользователя.

МИНЕОЛА (шт. Нью-Йорк, США), 1 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- RevBits, компания по обеспечению комплексной кибербезопасности для корпоративных оконечных устройств, облачных систем и локальных экосистем, сегодня объявила о запуске безопасного почтового шлюза (SEG) RevBits (RevBits Secure Email Gateway (SEG), придав дополнительный уровень своей существующей системе безопасности электронной почты на стороне клиента. Теперь клиенты имеют возможность защититься от хитрых вредоносных электронных сообщений от точки приема электронной почты вплоть до папки «Входящие».

Безопасность электронной почты RevBits — единый поставщик, двойная защита

RevBits Secure Email Gateway работает на основе облачных технологий и по всему миру, что обеспечивает высокую доступность и динамическую масштабируемость.

работает на основе облачных технологий и по всему миру, что обеспечивает высокую доступность и динамическую масштабируемость. RevBits User Inbox Protection — это устанавливаемое клиентом приложение, работающее локально. Панель администрирования поставляется как SaaS, которая защищает от хорошо замаскированных вредоносных сообщений в самой опасной точке — конечной.

Благодаря надежному многоуровневому подходу к обеспечению безопасности электронной почты RevBits Email Security обеспечивает унифицированную сквозную цепь безопасности, которая улавливает, анализирует и блокирует самые хитроумные вредоносные электронные сообщения — от локальных и облачных электронных серверов до папок «Входящие» в самых удаленных точках сети. Все параметры и функции унифицированы в единой информационной панели с доступом через защищенный портал администрирования.

«Для обеспечения кибербезопасности требуется многоуровневый многофункциональный подход, а электронная почта является краеугольным камнем корпоративной защиты, поскольку подавляющее большинство вредоносных программ реализуется посредством фишинговых атак по электронной почте, — заявил глава компании RevBits Дэвид Шиффер (David Schiffer). — Объединение RevBits SEG с нашей защитой электронной почты на стороне клиента — это случай, когда целое больше, чем сумма его частей».

«Разработка и усовершенствования решений RevBits характеризуются тщательным выбором, гибкостью и всеобъемлющей заботой о безопасности, — заявил г-н Муктеба Челик (Mucteba Celik), главный технический директор RevBits CTO. — Когда мы решили добавить SEG в свою систему обеспечения безопасности электронной почты на стороне клиента, цель заключалась в полной безопасности электронной почты, устранении пробелов в безопасности и устранении тревожной реальности, в которой вредоносные программы все еще доставляются преимущественно по электронной почте. Теперь обеспечивается полная защита».

Информация о компании RevBits

Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая комплексное обеспечение кибербезопасности, предлагает своим клиентам превосходную защиту и высочайшее качество обслуживания. Предлагая множество современных решений по безопасности, управление которыми может осуществляться через унифицированную платформу, компания RevBits обеспечивает защиту от самых сложных киберугроз, с которыми сталкиваются организации. Штаб-квартира компании находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк), она также имеет свои представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс), Антверпене (Бельгия) и Лондоне (Англия). Более подробная информация о компании RevBits представлена на веб-странице по адресу: www.revbits.com/aboutrevbits.

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SOURCE RevBits LLC