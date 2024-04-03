RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner возвращается в Калифорнию спустя более 10 лет | RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner триумфально возвращается в Калифорнию спустя более 10 лет

ВЕНТУРА, Калифорния, 4 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- После более чем десятилетнего перерыва RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner – отмеченная наградами, всемирно признанная сыворотка для ресниц – теперь доступна для покупки и доставки в Калифорнию. Это стало возможным благодаря отмене судебного запрета на продажи в Калифорнии по частному иску в соответствии с законодательством штата о недобросовестной конкуренции.

RevitaLash® Cosmetics рада возобновить продажи кондиционера для ресниц в Калифорнии с 3 апреля 2024 года.

«Как семейный бизнес, мы отмечаем наш вклад в эту отрасль, и в первую очередь наш бестселлер RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner», – сказал д-р Майкл Бринкенхофф (Michael Brinkenhoff), основатель и генеральный директор RevitaLash® Cosmetics. «Я создал оригинальный кондиционер для ресниц RevitaLash для моей покойной жены Гейл (Gayle). Она доказала всем нам, что можно жить полноценной, осмысленной, страстной жизнью даже с таким диагнозом как метастатический рак молочной железы. Она по-прежнему служит вдохновением для RevitaLash Cosmetics. Ее страстная самоотдача стоит во главе угла нашей миссии сегодня, и мы разработали целый ряд продуктов, предназначенных для улучшения естественной красоты и внутреннего духа женщин».

Лори Якобус (Lori Jacobus), президент и глобальный директор по маркетингу, подчеркнула благодарность команды, заявив: «Как бренд, который действительно ценит своих клиентов, мы благодарны за их лояльность бренду RevitaLash Cosmetics на протяжении последних 10 с лишним лет. RevitaLash Cosmetics была первой и продолжает оставаться ведущей в мире линией продуктов для улучшения красоты ресниц и бровей, а также ЕДИНСТВЕННЫМ брендом в своем роде, разработанным офтальмологом. Мы гордимся наследием нашего бренда и благодарны нашему преданному сообществу за наш успех».

Калифорнийские потребители теперь могут найти кондиционеры для ресниц RevitaLash® Advanced в ведущих розничных магазинах, таких как Amazon, Nordstrom, Neiman Marcus, и в Интернете на revitalash.com. Для получения дополнительной информации о кондиционерах для ресниц RevitaLash® Advanced и о том, где их можно приобрести в Калифорнии, посетите сайт revitalash.com.

О RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics является одним из мировых лидеров в разработке передовых продуктов для красоты ресниц, бровей и волос. Коллекция основанной в 2006 году компании включает удостоенный наград кондиционер для ресниц RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner и кондиционер для бровей RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner. Она доступна в кабинетах врачей, спа-салонах, салонах красоты и специализированных магазинах в более чем 70 странах мира. Являясь сторонником некоммерческих инициатив по борьбе с раком молочной железы, RevitaLash® Cosmetics жертвует часть выручки на исследовательские и образовательные программы, передавая средства сообществу по борьбе с раком молочной железы круглый год, а не только в октябре. Для получения информации посетите сайт www.revitalash.com.

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