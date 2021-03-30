RevitaLash Cosmetics объявляет о начале кампании Curl Effect®

Согласно данным исследования рынков NDP, тушь для ресниц занимает второе место по покупаемости среди косметических изделий для глаз и век, а среди покупателей туши на третьем месте в числе желаемых свойств находится эффект «завивки». Осознавая требования потребителей, компания RevitaLash Cosmetics стремилась к созданию средства, обеспечивающего естественный изгиб ресниц без добавления цвета и обладающего не только водостойкостью, влагоустойчивостью и неприхотливостью, но и значительной длительностью действия.

Сыворотка RevitaLash Advanced, полученная в результате современных научных достижений, оказывает действие, обеспечиваемое запатентованной технологией Curl Effect на основе фирменного биопептинового комплекса (BioPeptin Complex®), способствующего поддержанию и улучшению внешнего вида собственных ресниц и придающего им красоту и пышность без добавления какого-либо цвета.

«Являясь новатором в сфере ухода за ресницами, бровями и волосами, мы неизменно стремимся к внедрению передовых технологий в наш ассортимент продукции, начиная со знаменитой первоклассной сыворотки RevitaLash Advanced, — заявил основатель и глава компании RevitaLash Cosmetics д-р Михаэль Бринкенхоф (Michael Brinkenhoff). — Впервые за всю историю мы с гордостью представляем свою фирменную глобальную кампанию Curl Effect, демонстрирующую выгодные отличия фирмы RevitaLash Cosmetics от конкурентов с целью дальнейшего укрепления наших позиций лидера в категории косметических средств для ресниц».

Кондиционер для ресниц RevitaLash Advanced с запатентованной технологией Curl Effect реализуется по всему миру в трех удобных дозировках по следующим ценам:

3,5 мл — $150; 2,0 мл — $98; 1,0 мл — $55.

Информация о компании RevitaLash Cosmetics

RevitaLash Cosmetics — один из мировых лидеров в разработке передовых средств для украшения ресниц, бровей и волос. Эта коллекция, созданная в 2006 году и включающая в себя превосходный кондиционер для ресниц RevitaLash® Advanced и кондиционер для бровей RevitaBrow® Advanced, представлена в процедурных кабинетах, косметологических салонах, оздоровительных комплексах и специализированных магазинах 70 стран. Компания RevitaLash Cosmetics, поддерживающая некоммерческие инициативы по борьбе с раком молочной железы, жертвует часть своей выручки на реализацию научно-исследовательских и образовательных программ, воздавая должное сообществу по борьбе с раком молочной железы на протяжении всего года, а не только в октябре. Для информации: www.revitalash.com. [Продукция RevitaLash Advanced недоступна в Калифорнии]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1475344/RevitaLash_Cosmetics_Curl_Effect_Before_After.jpg

Related Links

http://www.revitalash.com/



SOURCE RevitaLash Cosmetics