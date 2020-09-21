RevitaLash® Cosmetics анонсировала расширение своей ежегодной программы по борьбе с раком груди

Оказывая непрерывную поддержку начинаниям, направленным на повышение уровня осведомленности о раке молочной железы, основатель и генеральный директор RevitaLash Cosmetics д.м.н. Майкл Бринкенхофф чтит память своей покойной жены Гейл, у которой в 32 года был диагностирован метастатический рак груди. Именно супруга вдохновила Бринкенхоффа на создание компании. Часть поступлений от продаж продукции RevitaLash Cosmetics в течение всего года передается на нужды программ по борьбе с раком молочной железы.

"Как международный бренд, присутствующий в 70 странах мира, мы рады расширить нашу благотворительную деятельность посредством программы 2020 Pink Program, - прокомментировала Дэриел Сидни (Dariel Sidney), вице-президент по вопросам благотворительных инициатив и старшая дочь Гейл Бринкенхофф. - Команда RevitaLash Cosmetics неизменно стремится повышать уровень осведомленности о раке молочной железы. Наша главная цель заключается в повышении качества жизни людей, сражающихся с этой смертельно опасной болезнью, а также в содействии медицинским специалистам в вопросах искоренения рака груди".

RevitaLash Cosmetics наращивает свою деятельность в сфере поиска лечения различных форм женских онкологических заболеваний в рамках собственной программы 24/7/365 Global Search. За каждую единицу Pink Sleeve RevitaLash® Advanced (3,5 мл/2,0 мл) и RevitaBrow® Advanced (3,0 мл), приобретенную в период с 1 сентября по 31 октября этого года, компания передаст 2 долл. США на нужды благотворительных организаций по борьбе с раком молочной железы. Максимальный размер пожертвований составит 120 000 долл. США. Лимитированные версии знаменитых продуктов будут упакованы в премиальные розовые чехлы.

В рамках этой же глобальной ининциативы RevitaLash Cosmetics представляет International Greater Giving Program. В сотрудничестве с партнерами-дистрибьюторами компания будет призывать своих единомышленников жертвовать средства на нужды международных исследований в сфере рака груди. В свою очередь, RevitaLash Cosmetics будет также выделять по 7 000 долл. США каждой благотворительной организации, которую решат поддержать ее партнеры по данной программе.

Кроме того, на протяжении октября этого года будет проходить 5-я ежегодная кампания One4One. За время существования этой инициативы объем пожертвований ежегодно увеличивается на 32%. При приобретении любого кондиционера для ресниц или бровей на сайте Revitalash.com бренд передает один продукт RevitaBrow Advanced (3,0 мл) City of Hope Positive Image Center. Максимальный объем благотворительной партии составляет 1 600 единиц.

Приобрести продукты лимитированной серии можно в избранных spa-центрах, салонах красоты, специализированных розничных магазинах и на сайте Revitalash.com, начиная с 1 сентября этого года.

О компании RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics - мировой лидер в разработке современных продуктов для ухода за ресницами, бровями и волосами. В коллекции созданной в 2006 году компании представлены такие титулованные продукты, как кондиционер для ресниц RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner и кондиционер для бровей RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner. Приобрести продукцию бренда можно в клиниках, spa-салонах и специализированных розничных магазинах в 70 странах мира. Поддерживая благотворительные инициативы по борьбе с раком груди, компания RevitaLash Cosmetics направляет часть поступлений от продаж на реализацию исследовательских и образовательных программ, оказывая помощь в преодолении этого опасного заболевания круглый год, а не только в октябре. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.revitalash.com. [Продукция RevitaLash Advanced не доступна в Калифорнии]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1216895/RevitaLash_Pink_Campaign.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1216896/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg

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