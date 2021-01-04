RevitaLash® Cosmetics объявляет об улучшении рецептуры средств для ухода за волосами

Набор продуктов, разработанных под контролем врачей, появится в продаже по всему миру в декабре 2020 года

ВЕНТУРА, шт. Калифорния., 4 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания RevitaLash® Cosmetics, долгое время являющаяся лидером и новатором в области декоративной косметики и средств для ухода за волосами, объявляет о переработке рецептуры и улучшении характеристик своего набора средств для ухода за волосами. Этот набор из трех продуктов — Thickening Shampoo (утолщающий шампунь), Thickening Conditioner (утолщающий кондиционер) и Volume Enhancing Foam (пена для увеличения объема) — дополнит превосходные средства для ресниц и бровей, выпускаемые под этой маркой, и обеспечит прекрасную возможность восстановления тонких и редеющих волос для мужчин и женщин.

«Мы стремимся к достижению самых лучших результатов и созданию лучших ингредиентов для всех типов нашей продукции, ― говорит д-р Михаэль Бринкенхофф (Michael Brinkenhoff), основатель и глава компании RevitaLash Cosmetics. ― Совершенствуя рецептуры и учитывая мнения потребителей, мы надеемся и впредь внушать пользователям нашей продукции уверенность за счет использования более чистых и простых ингредиентов, которым они могут доверять».

В целях общего улучшения состояния кожи головы утолщающий шампунь и кондиционер теперь содержат меньшее число ингредиентов, сохраняя при этом длительную эффективность действия. Благодаря использованию только самых лучших ингредиентов упрощенные рецептуры обеспечивают очистку и увлажнение волос, делая пряди более цельными и объемными на вид, создавая при этом ощущение заряженности кожи энергией, а также легкий, чистый аромат, подходящий для людей обоего пола.

Пена для увеличения объема содержит фирменный BioPeptin Complex® — тот же научно разработанный компонент, что и в составе получившего множество наград кондиционера с сывороткой для ресниц RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner & Serum — и гарантированно повышает жизнеспособность волос, улучшает их эластичность, помогая справляться с ломкостью, и облегчает процесс кондиционирования.

Эти обновленные рецептуры, прошедшие клинические испытания, проверенные дерматологами, а теперь еще и подходящие для веганов, не содержащие глютенов и не тестировавшиеся на животных, имеют все, что вам нужно, и ничего лишнего. Набор средств для ухода за волосами RevitaLash Cosmetics с обновленной рецептурой, разработанной специально для тонких и редеющих волос, восстанавливает здоровое состояние прядей, нарушенное из-за чрезмерной обработки и/или воздействия химических и экологических стресс-факторов.

Стоимость набора средств для ухода за волосами RevitaLash Cosmetics, который появился в продаже по всему миру в декабре 2020 года, составляет от 36 до 175 долларов США.

О компании RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics — один из мировых лидеров в области разработки современных средств для придания красоты ресницам, бровям и волосам. Этот набор, появившийся в 2006 году, включает в себя отмеченный множеством наград кондиционер для ресниц RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner и кондиционер для бровей RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner и предлагается посетителям медицинских центров, спа-салонов, процедурных кабинетов и специализированных магазинов в 70 странах мира. Компания RevitaLash Cosmetics, поддерживающая некоммерческие программы по борьбе с раком молочной железы, безвозмездно передает часть своей выручки на реализацию научно-исследовательских и образовательных проектов, внося свой вклад в работу организаций, занимающихся решением этой проблемы, в течение всего года, а не только в октябре. Для информации: www.revitalash.com. [Средства RevitaLash Advanced не продаются в штате Калифорния]

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