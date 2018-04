Revolutionaire Nieuwe Borstonderzoek-Methode Voor Thuisgebruik

In Nederland is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Ieder jaar treft het 14.500 vrouwen, waarvan ongeveer 3.000 dodelijk. Het risico op borstkanker geldt ook voor vrouwen die niet binnen de risicogroep vallen - 8 op de 9 vrouwen die met borstkanker te maken kregen hadden geen familiegeschiedenis van de ziekte [1]. Bovendien ontwikkelt agressieve borstkanker zich zeer snel en kan het binnen 80 dagen verdubbelen in volume[2]. Dit type borstkanker komt tevens veel vaker voor bij jonge vrouwen, onder de 50 jaar, die nog niet vallen onder het bevolkingsonderzoek van de overheid.

De hoge sterftecijfers zouden gemakkelijk kunnen worden verlaagd als kanker in een vroegtijdig stadium werd ontdekt. Daarom heeft het Poolse bedrijf Braster samen met Nederlands ontwerpbureau Pezy Group een nieuwe borstonderzoekmethode ontwikkeld die veilig, pijnloos, stralingsvrij en betrouwbaar is. Op een innovatieve manier maakt Braster System gebruik van contact thermografie, waarmee het een kleurrijke kaart maakt met de temperatuurdistributie van de borsten. Hierdoor kunnen plaatsen worden geïdentificeerd waar de borst een hogere temperatuur heeft, wat in hoge mate samenhangt met pathologische veranderingen. Het verhoogt de kans dat potentieel abnormale veranderingen in de borst in een vroeg stadium worden ontdekt (de kleinste tumorbeschadiging die in observatiestudies werd waargenomen was slechts 3 mm in afmeting3). Het is klinisch bewezen en heeft goedkeuring ontvangen van de Poolse Associatie van Gynaecologen en Verloskundigen als aanvullende methode op ultrasonografie en mammografie.

Het zelfonderzoek met Braster System is simpel. De Braster Care app geïnstalleerd op een tablet of smartphone begeleidt haar door het onderzoeksproces en verstuurt thermografische beelden naar een telemedisch centrum, waar ze worden geanalyseerd door een systeem van automatische interpretatie (Braster AI). De kwaliteit van dit proces staat onder toezicht van medische experts. De vrouw ontvangt binnen 2 dagen de resultaten, en als het Systeem een abnormale verandering detecteert, wordt zij geadviseerd een arts te raadplegen die verder besluit over een mogelijk diagnostisch vervolgproces.

Braster System won in 2017 de prestigieuze Innovation and Inspiration Award in Eindhoven. Hierna is Pezy Group uitgenodigd door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om Braster te presenteren als een essentieel onderdeel van de Nederlandse stand op de International Technology Fair - Hannover Messe 2017.

Meer over het Braster System: https://www.braster.eu/nl/braster-system

