RHINOSHIELD AirX entre dans l'histoire avec un GUINNESS WORLD RECORDS™ pour une chute libre depuis les portes de l'espace

Sans compromis : une protection de grade spatial alliant performance, design et éco-responsabilité

TAIPEI, 26 août 2026 /PRNewswire/ -- RHINOSHIELD, leader mondial des accessoires de protection, annonce que sa coque de protection AirX à coussin d'air a réussi un test de chute extrême lors d'une mission menée le 24 juin depuis le centre spatial d'Esrange, en Suède. Un téléphone protégé par une coque AirX a été largué depuis la stratosphère, à 30 607 mètres au-dessus du sol, aux portes de l'espace. Cette performance a permis à RHINOSHIELD de remporter le titre GUINNESS WORLD RECORDS™ intitulé « The Highest Drop of a Mobile Phone in a Phone Case (Natural Landforms) », attribué pour la plus haute chute d'un téléphone portable protégé par une coque sur terrain naturel. Ce défi confirme les capacités de protection d'AirX. Il montre également qu'une conception circulaire, reposant sur un matériau unique et 100 % recyclable, peut offrir un haut niveau de protection sans compromis. AirX établit ainsi une nouvelle référence en matière de « protection de grade spatial » pour les coques de téléphone.

RHINOSHIELD AirX Sets GUINNESS WORLD RECORDS™ Title in Record-Breaking Near-Space Drop Challenge

« Nous ne voulions pas nous arrêter à une protection contre les chocs de grade militaire. Notre ambition était d'aller plus loin et de relever le défi d'une "protection de grade spatial" », a déclaré Eric Wang, cofondateur et PDG de RHINOSHIELD. « Pour nous, ce record du monde va bien au-delà d'une validation des performances du produit. Il montre à l'ensemble du secteur que la conception circulaire n'implique pas nécessairement de compromis : elle peut, au contraire, stimuler l'innovation et placer la barre toujours plus haut.

Trois fois l'altitude de croisière d'un avion de ligne : AirX atteint les portes de l'espace avant de revenir sur Terre

Conçue pour redéfinir les normes de protection contre les chutes, la coque AirX est l'innovation phare de RHINOSHIELD en matière de protection des smartphones. Inspirée du fonctionnement des airbags, elle s'inscrit dans l'approche mono-matériau adoptée par la marque. Son système exclusif de protection contre les dommages internes associe un coussin d'air qui absorbe les chocs à une structure à haute résilience, résistante à la compression, afin de disperser les forces d'impact et d'en limiter la transmission aux composants internes de l'appareil. Avant son lancement en 2025, AirX a été soumise à une série complète de tests en laboratoire portant sur les chutes, y compris avec rotation, la résistance aux dommages internes, la torsion, l'étanchéité à l'air ainsi que la tenue en conditions constantes de température et d'humidité. Ces essais ont permis de valider son niveau de protection et sa stabilité structurelle.

Pour repousser encore plus loin les limites de la protection, RHINOSHIELD s'est associée à Sent Into Space, une entreprise aérospatiale britannique, pour mener à bien une mission encore plus extrême. Après une année de préparation, les équipes ont mis au point une charge utile sur mesure, dotée d'un mécanisme de largage à distance, d'un dispositif de positionnement GPS et d'un système de suivi de vol. Un ballon stratosphérique a ensuite transporté un iPhone 17 Pro équipé d'une coque AirX disponible dans le commerce jusqu'à 30 607 mètres, soit plus de trois fois l'altitude de croisière habituelle d'un avion de ligne. Après avoir immortalisé des images spectaculaires d'AirX avec la Terre en toile de fond, les équipes ont activé le mécanisme de largage à distance. Le téléphone utilisé pour l'essai a alors entamé sa chute libre vers le sol.

Sans protection supplémentaire, AirX affronte trois conditions extrêmes : froid stratosphérique, très faible pression et impact au sol

Aucun système de chauffage ni dispositif de protection supplémentaire n'a été utilisé pendant la mission. La coque AirX a ainsi été directement exposée aux conditions extrêmes de la haute stratosphère : des températures comprises entre –40 °C et –60 °C et une pression atmosphérique équivalant à environ 1 % de celle mesurée au niveau de la mer. Après 25 minutes de chute libre, le téléphone a percuté le sol.

« Avant l'essai, personne ne pouvait savoir avec certitude si la coque résisterait à de telles conditions », a déclaré le Dr Chris Rose, cofondateur de Sent Into Space. « Au froid extrême, à la faible pression et à la vitesse de la descente s'ajoutaient les interférences de communication, l'isolement de la zone d'atterrissage ainsi que les difficultés de suivi et de récupération. Seule la récupération de la coque AirX et du téléphone pouvait nous permettre de vérifier les résultats du test. »

Après l'atterrissage, l'équipe a suivi le signal GPS au cœur de la nature sauvage suédoise, où elle a récupéré le téléphone protégé par la coque AirX. Après examen des enregistrements vidéo, des témoignages, de l'état et du bon fonctionnement de l'appareil, un juge officiel de GUINNESS WORLD RECORDS™ a confirmé que toutes les fonctions essentielles du téléphone étaient pleinement opérationnelles. L'appareil pouvait toujours être allumé et éteint, passer des appels et prendre des photos, tandis que son extérieur était resté intact. Ce résultat a confirmé l'efficacité du système de protection multicouche d'AirX pour amortir les chocs, dissiper l'énergie et réduire le risque de dommages internes. À l'issue de cette vérification, RHINOSHIELD a officiellement obtenu le titre GUINNESS WORLD RECORDS™ pour « La plus haute chute d'un téléphone avec une coque (sur relief naturel) ».

Conception mono-matériau : innover pour protéger les personnes et la planète

« Pour offrir une protection de base, le secteur des accessoires de téléphones s'appuie généralement sur des produits fabriqués à partir de plusieurs matériaux. Une fois jetés, ils sont difficiles à démonter et à recycler efficacement. Ainsi, parmi les milliards de coques produites chaque année, beaucoup peinent à intégrer les circuits de recyclage après utilisation », a déclaré Eric Wang. « Nous voulons prouver au monde entier que même les coques de téléphone les plus résistantes aux chocs peuvent être conçues à partir d'un seul matériau, sans opposer performance et écoresponsabilité. Une véritable protection ne se limite pas aux dommages causés par les chutes : elle doit aussi prendre en compte les personnes et l'environnement. Notre démarche associe des contrôles de fabrication rigoureux à des analyses réalisées par des laboratoires indépendants. Ces analyses n'ont révélé aucun niveau détectable de bisphénols ni de PFAS, aussi appelés "polluants éternels", dans l'ensemble de notre gamme de coques. Ce record constitue à ce jour l'illustration la plus forte de notre engagement en faveur d'une protection à tous les niveaux ».

Fidèle à l'engagement de RHINOSHIELD en faveur de la conception mono-matériau depuis 2017, AirX remet en question l'idée reçue selon laquelle performance et durabilité seraient intrinsèquement incompatibles, démontrant ainsi que la conception circulaire exige un niveau d'innovation encore plus élevé. Grâce à son système de protection contre les dommages internes, à son amortissement par coussins d'air à 360° et à ses boutons intégrés, la coque offre une protection complète contre les chocs latéraux. Les chambres de décompression latérales de la coque et ses contours profilés améliorent encore prise en main et confort lors d'une utilisation prolongée. De plus, l'esthétique fonctionnelle et futuriste de l'AirX, inspirée de l'air, a été récompensée à l'échelle internationale par l'iF Design Award 2026 et le Red Dot Design Award, démontrant ainsi une fois de plus que protection, design et durabilité peuvent aller de pair sans concession.

La protection de grade spatial au quotidien : RHINOSHIELD célèbre le record d'AirX avec une collection inspirée de l'espace

Pour célébrer l'obtention du titre GUINNESS WORLD RECORDS™, RHINOSHIELD transpose l'univers de cette mission stratosphérique dans une collection de designs inspirés de l'espace. Cette collection invite chacun à célébrer le record et à découvrir la « protection de grade spatial » d'AirX.

Au-delà de l'innovation produit, RHINOSHIELD poursuit le développement de son réseau de collecte et de recyclage à travers l'écosystème circulaire RHINOLOOP®. Celui-ci comprend 11 boutiques en propre à Taïwan et plus de 4 300 points de collecte dans les magasins FamilyMart à travers le pays. Un programme de retour postal en vue du recyclage est également proposé en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. En facilitant la collecte et le retour des coques usagées vers les filières de recyclage, RHINOSHIELD permet aux utilisateurs de participer plus facilement à l'économie circulaire au quotidien.

RHINOSHIELD AirX Coque de Protection à Coussin d'Air

Les points forts d'AirX : https://rhinoshield.fr/products/airx

Écosystème circulaire RHINOLOOP® : https://rhinoshield.fr/sustainability/recycling

À propos de RHINOSHIELD

Fondée par des spécialistes des sciences des matériaux, RHINOSHIELD est un leader mondial des solutions de protection issues de l'ingénierie avancée des matériaux. Créée en 2012 à partir d'un laboratoire de l'université de Cambridge, la marque s'est développée à l'international, proposant ses services dans plus de 9 langues et protégeant plus de 20 millions d'appareils à travers le monde.

Grâce à ses activités de R&D et de fabrication intégrées à Taïwan, RHINOSHIELD fait progresser l'innovation dans les matériaux par le biais d'une conception circulaire et de solutions de gestion des plastiques. La marque développe ainsi des produits hautement performants, conçus pour un avenir plus durable.

Pour en savoir plus sur l'histoire de RHINOSHIELD et ses engagements en faveur du développement durable, rendez-vous sur notre site officiel.