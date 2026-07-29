RiderNav bringt Q5 Pro auf den Markt: Zusatzscheinwerfer mit 22.000 Lumen für jedes Motorrad - mit direkter Steuerung über das BMW-Multicontroller-Rad

SHENZHEN, China, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- RiderNav gab heute die Einführung der Q5 Pro LED-Zusatzscheinwerfer für Motorräder bekannt – ein leistungsstarkes Beleuchtungssystem, das speziell für Abenteuer- und Langstreckenfahrer entwickelt wurde.

22,000 lumens from a hybrid long-throw and flood beam. The optional Amber Lens Cover turns white output into high-intensity amber. Two control paths: universal RLC3, or native BMW control via RLC CAN-X.

Entwickelt für den Einsatz im Alltag

Der Q5 Pro liefert 22.000 Lumen mit einer nutzbaren Leuchtweite von über 200 Metern und löst damit ein entscheidendes Problem für Motorradfahrer, die auf unbeleuchteten Straßen oder bei widrigen Wetterbedingungen unterwegs sind. Sein hybrides optisches Design verbindet einen Fernlichtstrahl mit breiter Streuung und beleuchtet so sowohl entfernte Hindernisse als auch nahegelegene Straßenränder. Ein spezielles gelbes Tagfahrlicht verbessert die Sichtbarkeit des Fahrers bei Tageslicht, während eine optionale bernsteinfarbene Linsenabdeckung das Licht bei Nebel, Regen und Schnee in hochintensives bernsteinfarbenes Licht umwandelt.

Intelligente Steuerung für jeden Fahrer

Der Q5 Pro bietet zwei Steuerungsoptionen:

RLC CAN-X-Steuerung : Für kompatible BMW-Modelle erfolgt der Anschluss über modellspezifische Adapterkabel, ohne dass Kabel durchtrennt oder verbunden werden müssen. Der Fahrer steuert vier Helligkeitsstufen über das serienmäßige BMW Wonder Wheel, synchronisiert die Beleuchtung mit den Blinkern und löst über die Hupentaste Blinkalarme aus. Kompatibel mit den Modellen R1300GS, R1250GS, R1200GS, R1250RT, K1600, F750GS, F850GS und weiteren Modellen.

: Für kompatible BMW-Modelle erfolgt der Anschluss über modellspezifische Adapterkabel, ohne dass Kabel durchtrennt oder verbunden werden müssen. Der Fahrer steuert vier Helligkeitsstufen über das serienmäßige BMW Wonder Wheel, synchronisiert die Beleuchtung mit den Blinkern und löst über die Hupentaste Blinkalarme aus. Kompatibel mit den Modellen R1300GS, R1250GS, R1200GS, R1250RT, K1600, F750GS, F850GS und weiteren Modellen. RLC3 Drehregler: Ein universeller Controller für praktisch jedes 12-V-Motorrad, der eine Dimmung per Drehregler, das Umschalten des Lichtstrahls und einen Warnblinkmodus ohne Apps oder komplexe Menüs bietet.

Auf Langlebigkeit ausgelegt

Der Q5 Pro verfügt über die Schutzklasse IP68 für vollständige Staubdichtigkeit und Schutz gegen Untertauchen. Interne Keramikkondensatoren sind hitze- und vibrationsbeständig, während ein intelligentes Wärmemanagement die Leistung automatisch reduziert, wenn die Temperaturen 70–75 °C überschreiten, und die volle Leistung wiederherstellt, sobald sich die Bedingungen normalisieren.

„Der Q5 Pro steht für unser Engagement, echte Probleme zu lösen, mit denen Motorradfahrer konfrontiert sind", so das RiderNav-Team. „Dies ist speziell entwickelte Hardware, die genau dann Leistung bringt, wenn es darauf ankommt."

Verfügbarkeit

Der Q5 Pro-Bundle ist ab sofort unter www.ridernav.com ab 711,20 USD / 604,94 EUR zum zeitlich begrenzten Einführungspreis erhältlich. Mit dem Code Q5PRO25 erhalten Sie 25 % Rabatt. Alle Käufe beinhalten eine 90-tägige Geld-zurück-Garantie und eine zweijährige Einführungsgarantie.

Informationen zu RiderNav

RiderNav entwickelt speziell für Motorradfahrer konzipierte Hardware, darunter Fahrdisplays, TPMS-Sensoren und Zusatzbeleuchtungssysteme. RiderNav wurde 2025 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China, und liefert innovative, zuverlässige Lösungen, die das Fahrerlebnis weltweit verbessern.