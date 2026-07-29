RiderNav lance le système Q5 Pro : des phares auxiliaires de 22 000 lumens pour toutes les motos, nativement compatibles avec la commande « Wonder Wheel » de BMW

SHENZHEN, Chine, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- RiderNav a annoncé aujourd'hui le lancement de ses phares auxiliaires à LED pour moto Q5 Pro, un système d'éclairage à haute puissance conçu pour les adeptes de l'aventure et des longs trajets.

Un système pensé pour la pratique de la moto au quotidien

22,000 lumens from a hybrid long-throw and flood beam. The optional Amber Lens Cover turns white output into high-intensity amber. Two control paths: universal RLC3, or native BMW control via RLC CAN-X.

Affichant une puissance lumineuse de 22 000 lumens et une portée utile supérieure à 200 mètres, le système Q5 Pro répond à un besoin crucial pour les motards qui circulent sur des routes non éclairées ou par mauvais temps. Sa conception optique hybride associe un faisceau central à longue portée et une projection large pour éclairer à la fois les obstacles éloignés et les bords de la route à proximité. Un feu de jour jaune spécial améliore la visibilité du motard pendant la journée, tandis qu'un cache-lentille ambré proposé en option transforme la lumière émise en une lumière ambrée à haute intensité, adaptée aux conditions de brouillard, de pluie ou de neige.

Commande intelligente pour chaque motard

Le système Q5 Pro propose deux options de commande :

Le contrôleur RLC CAN-X : Pour les modèles BMW compatibles, le raccordement s'effectue à l'aide de câbles adaptateurs spécifiques à chaque modèle, sans aucun épissage. Les motards peuvent régler quatre niveaux de luminosité en utilisant la molette « Wonder Wheel » d'origine de BMW, synchroniser l'éclairage avec les clignotants et déclencher des alertes stroboscopiques à l'aide du bouton de klaxon. Compatible avec les modèles R 1300 GS, R 1250 GS, R 1200 GS, R 1250 RT, K 1600, F 750 GS, F 850 GS et bien d'autres encore.

: Pour les modèles BMW compatibles, le raccordement s'effectue à l'aide de câbles adaptateurs spécifiques à chaque modèle, sans aucun épissage. Les motards peuvent régler quatre niveaux de luminosité en utilisant la molette « Wonder Wheel » d'origine de BMW, synchroniser l'éclairage avec les clignotants et déclencher des alertes stroboscopiques à l'aide du bouton de klaxon. Compatible avec les modèles R 1300 GS, R 1250 GS, R 1200 GS, R 1250 RT, K 1600, F 750 GS, F 850 GS et bien d'autres encore. Le variateur rotatif RLC3 : Un contrôleur universel compatible avec pratiquement toutes les motos 12 V, permettant la gradation de l'éclairage par commande rotative, la commutation entre les faisceaux lumineux et le déclenchement du mode clignotant d'urgence, sans application ni menu complexe.

Un système conçu pour durer

Conforme à l'indice de protection IP68, le système Q5 Pro garantit une étanchéité totale à la poussière et une protection contre l'immersion. Ses condensateurs internes en céramique résistent à la chaleur et aux vibrations, tandis qu'un système intelligent de gestion thermique réduit automatiquement la puissance lorsque la température dépasse 70-75 °C, puis rétablit la puissance maximale dès que les conditions reviennent à la normale.

« Le système Q5 Pro reflète notre attachement à résoudre les problèmes concrets auxquels sont confrontés les motards », déclare l'équipe de RiderNav. « Il est fait pour offrir des performances optimales lorsque cela compte le plus. »

Disponibilité

L'offre groupée Q5 Pro est désormais disponible sur www.ridernav.com à partir de 711,20 USD/604,94 EUR, avec un prix spécial de lancement pendant une durée limitée. Utilisez le code Q5PRO25 pour bénéficier d'une réduction de 25 %. Tous les achats sont couverts par une garantie « satisfait ou remboursé » de 90 jours et une garantie de lancement de deux ans.

À propos de RiderNav

RiderNav met au point du matériel spécialement adapté aux motards, notamment des écrans de tableau de bord, des capteurs TPMS (système de surveillance de la pression des pneus) ou encore des systèmes d'éclairage auxiliaires. Fondée en 2025 et basée à Shenzhen, en Chine, la société RiderNav propose des solutions innovantes et fiables qui améliorent l'expérience des motards dans le monde entier.