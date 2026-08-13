RingConn fait progresser la recherche sur les objets de santé connectés avec une nouvelle étude parue dans Nature Portfolio Journal npj Digital Medicine

L'étude intitulée « Large-scale bilateral cardiovascular monitoring via wearable rings » analyse 97 559 échantillons valides de bagues PPG provenant de 1 810 participants, fournissant de nouvelles perspectives sur la détection bilatérale portable pour la surveillance cardiovasculaire.

NEW YORK, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Marquant une avancée majeure dans la résolution des problèmes de précision qui entravent depuis longtemps les appareils portables grand public, une équipe de recherche conjointe composée de Ninenovo (société mère de RingConn), de l'équipe du professeur Cheng Chen de l'université Jiao Tong de Shanghai et de l'hôpital central de Mianyang a publié une nouvelle étude dans npj Digital Medicine, une revue Nature Portfolio, établissant ce que les chercheurs décrivent comme la première référence bilatérale à grande échelle pour les bagues PPG. L'étude comprenait 97 559 échantillons PPG valides provenant de 1 810 participants et 7 478 mesures de la tension artérielle jumelées, et a révélé que la combinaison de signaux synchronisés de PPG provenant des deux mains peut considérablement améliorer l'estimation de la fréquence cardiaque, tout en révélant d'importantes limites dans les approches bilatérales des objets connectés pour l'estimation de la tension artérielle et en soulignant les différences bilatérales de signaux comme indicateur potentiel de fiabilité de la mesure.

Les maladies cardiovasculaires demeurent l'une des principales causes de décès au monde, faisant de la surveillance cardiovasculaire continue et accessible un domaine de plus en plus important de la recherche en santé. La photopléthysmographie (PPG), une technologie de détection optique non invasive, est devenue un élément essentiel des appareils portables grand public tels que les montres connectées et les bagues connectées, permettant de capter en continu les signaux physiologiques au quotidien. Pourtant, la plupart des systèmes PPG portables reposent sur des mesures à partir d'un seul point, généralement une main ou un doigt, en supposant implicitement que les signaux collectés des côtés gauche et droit du corps sont suffisamment cohérents pour être interchangeables. Toutefois, la question de la véracité de cette hypothèse a rarement fait l'objet d'une enquête systématique. Cette question a servi de point de départ à un projet de recherche collaboratif réunissant des partenaires universitaires, cliniques et industriels, visant à explorer la surveillance cardiovasculaire par PPG bilatérale à l'aide d'anneaux.

En analysant 97 559 échantillons PPG valides, l'étude a démontré que les signaux bilatéraux améliorent considérablement la fiabilité des mesures. Le suivi synchronisé aux deux mains a fait passer l'erreur absolue moyenne de la fréquence cardiaque de 10,65 bpm (population de référence) à 3,21 bpm, et jusqu'à 2,59 bpm lorsque les différences de signaux sont demeurées sous les seuils définis. De plus, ces gains de performance se sont révélés cohérents dans 12 architectures de modèles d'IA distinctes. Alors que les améliorations de l'estimation de la pression artérielle étaient plus modestes (l'erreur absolue moyenne systolique est passée de 13,81 à 12,36 mmHg ; la diastolique de 9,27 à 8,21 mmHg), les résultats confirment que la cohérence du signal et l'emplacement du capteur sont tout aussi importants que le volume de données brutes.

L'étude ouvre de nouvelles possibilités pour l'évolution des technologies de santé portables. Pour Ninenovo et sa marque phare RingConn, cette publication renforce un engagement commun à faire progresser non seulement le matériel, mais aussi les algorithmes sous-jacents et la science des données de la santé numérique. Grâce à des collaborations académiques et cliniques continues, Ninenovo continue de tirer parti de la recherche de pointe pour transformer les données physiologiques brutes en solutions de santé fiables et quotidiennes.

*Les bagues connectées RingConn ne sont pas destinées à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir les maladies ou problèmes de santé.

À propos de RingConn

Créé en 2021, RingConn est une entreprise centrée sur l'utilisateur, motivée par l'innovation continue, qui fournit des produits et des services de surveillance de la santé professionnels, continus et réfléchis. RingConn a pour objectif de devenir le gardien le plus fiable du bien-être physique et mental des utilisateurs.

À propos de Ninenovo

En tant que société mère de RingConn, Ninenovo a été fondée par des scientifiques de calibre mondial pour renforcer la santé humaine grâce à des innovations significatives. En intégrant des technologies de pointe dans la vie quotidienne, Ninenovo protège le bien-être mondial grâce à RingConn.