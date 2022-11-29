RLWC2021 завершен: его эксклюзивный партнер, криптобиржа CoinEx, отмечает важные моменты

RLWC2021 завершен: его эксклюзивный партнер, криптовалютная торговая платформа CoinEx, отмечает важные моменты этого спортивного мероприятия

ГОНКОНГ, 29 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Согласно официальным новостям, Чемпионат мира по регби 2021 (RLWC2021) успешно завершился 19 ноября 2022 года. В течение прошедшего месяца на этом важнейшем мероприятии поклонникам регби со всего мира было представлено множество ярких моментов. И на протяжении всего турнира криптовалютная торговая платформа CoinEx, эксклюзивный партнер RLWC2021, также была свидетелем всех важных моментов с участием спортсменов.

CoinEx Applauds Every Willing Heart

18 ноября 2022 года Англия выиграла Чемпионат мира по регби среди колясочников, одержав победу над Францией. На следующий день, после победы 30:10 над Самоа в мужском финале, Австралия завоевала титул чемпиона мира по регби. Следует отметить, что за последние 12 чемпионатов мира по регби Австралия выиграла 11 матчей Кубка мира по регби.

Тем временем в финале для женщин, состоявшемся в тот же день, Австралия заняла третье место в Чемпионате мира по регби с невероятной победой 54:4 над Новой Зеландией. Австралия заняла доминирующее положение как среди мужчин, так и среди женщин в финале RLWC2021, прекрасно завершив турнир этого года.

До начала RLWC2021 криптовалютная торговая платформа CoinEx объявила о том, что станет эксклюзивным партнером глобального мероприятия, которое обеспечит спонсорство, поддержку для всех спортсменов и станет свидетелем их побед на матчах по регби.

Будучи всемирно известной криптобиржей, CoinEx завоевала широкое признание пользователей благодаря простым в использовании продуктам, быстрой и стабильной работе и удобным возможностям трейдинга. Ставя во главу угла пользователей, CoinEx стремится облегчить криптовалютный трейдинг и предложить услуги на нескольких языках, открывая всем пользователям путь в мир криптовалют.

Платформа CoinEx, доступная на 15 языках, включая английский, испанский, французский и португальский, теперь предлагает универсальное семейство продуктов, в том числе фиатный трейдинг, спотовый трейдинг, фьючерсный трейдинг, маржинальный трейдинг, AMM и финансовые услуги, а также простые в использовании, безопасные и надежные услуги криптовалютного трейдинга, которыми пользуются более 3 миллионов пользователей более чем в 200 странах и регионах. Кроме того, биржа предлагает отдельные торговые секции для BTC, BCH и стейблкоинов, а также более чем 600 инновационных криптовалют первого эшелона, что обеспечивает пользователям больше возможностей для трейдинга.

В ходе RLWC2021 CoinEx приветствовала спортсменов со всего мира. Весь мир стал свидетелем того, как спортсмены не жалели усилий для достижения своих целей, демонстрируя спортивное мастерство, выходящее за рамки ограничений. CoinEx поддерживает идею того, что «все равны в мире блокчейна», которая отражает дух справедливости и равенства, а также приверженность новым достижениям, поддерживаемым спортивными мероприятиями.

Несмотря на завершение RLWC2021, дух равенства и справедливости, совместно поддерживаемый CoinEx и спортивными мероприятиями, сохранится. В будущем биржа продолжит совершенствовать свои услуги, обеспечивая пользователей по всему миру простыми в использовании криптопродуктами, а также возможностями удобного и быстрого трейдинга. CoinEx выполнит свое обещание обеспечить пользователям по всему миру равный, справедливый и неограниченный доступ к криптопродуктам и криптоинвестициям.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1957191/1.jpg

SOURCE CoinEx Global Limited