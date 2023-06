Robert Edward Grant en Michael Ashley kondigen de presentatie aan van het zomerboek: „Neuromined: De technologische tirannie overwinnen"

NEWPORT BEACH, Californië, 19 juni 2023 /PRNewswire/ -- Geschreven door de gerenommeerde pleitbezorger voor de soevereiniteit van persoonlijke gegevens Robert Edward Grant, oprichter en CEO van Crown Sterling, en Michael Ashley, schrijver over vruchtbare technologie „Neuromined: De technologische tirannie overwinnen (Triumphing Over Technological Tyranny)" onderzoekt de cruciale vraag: „Werken technologische ontwikkelingen vóór of tegen ons?"

Neuromined Triumphing Over Technological Tyranny by Robert Edward Grant and Michael Ashley

Grant en Ashley maken zich ernstig zorgen over onze toenemende afhankelijkheid van technologie en onderzoeken scenario's waarin onze persoonlijke vrijheid en autonomie in gevaar kunnen komen. Elk hoofdstuk veronderstelt een toezicht-dystopie in de nabije toekomst door middel van een meeslepend fictief verhaal (show) met een analyse van een metgezel (verteller), die het verhaal op onze huidige werkelijkheid laten aansluiten. Neuromined zal op 25 juli 2023 worden uitgebracht en is nu beschikbaar voor pre-order op Amazon . Het zal ook van kust tot kust in de VS verkrijgbaar zijn in 60 Hudson News luchthavenwinkels vanaf 1 augustus 2023.

Met een voorwoord van Brittany Kaiser, oprichter van de stichting Own Your Data (Wees Eigenaar Van Uw Gegevens) en het middelpunt van de Netflix-documentaire The Great Hack uit 2019, heeft Neuromined al indrukwekkende lof ontvangen. Aubrey Marcus, prominente podcaster en best verkopende auteur van de New York Times, deelde mee: „Dit boek is een verwoestende klap voor de tirannie van onze door technologie gedreven 'corporatocracy'." Dr. Eric Cole, CEO en oprichter van Secure Anchor verklaarde: „Dit boek is verplichte lectuur voor iedereen met een computer of smartphone. Het maakt niet alleen het probleem duidelijk, maar geeft ook een duidelijke, effectieve oplossing die iedereen onmiddellijk kan toepassen."

„De auteurs Grant en Ashley laten ons op briljante wijze zien hoe we de goede kant op kunnen gaan met onze gedeelde technologische toekomst. Dit is een boek dat niet alleen techneuten, maar ook niet-techneuten moeten lezen," volgens Mark Victor Hansen, de best verkopende auteur en mede-schepper van de Chicken Soup for the Soul-serie. Hare Majesteit Diambi Kabatusuila, Koningin van het Bakwa Luntu-volk in de Democratische Republiek Congo, beschrijft het boek als „een verbluffende wake-up call en een strijdkreet voor de noodzakelijke verandering."

Maar alle hoop is niet verloren. Neuromined laat in de kern zien hoe technologie, indien zij vanuit een ander ethos wordt bekeken en door een gewetensvol publiek wordt gebruikt, in plaats daarvan meer autonomie en meer toegang tot bevrijding kan bieden. Stem af op de nieuwste aflevering van de Robert Edward Grant Podcast , waar Grant en Ashley enkele onderwerpen uit het boek behandelen, waarmee zij het nodige bewustzijn voor de ware crisis van onze tijd aanbieden. Maar, net zoals het boek in haar laatste hoofdstuk vermeldt: „Onze enige uitweg is erdoor." Alleen door de ongekende uitdagingen waar we mee worden geconfronteerd bloot te leggen, kunnen we onze vrijheid terugkrijgen, het liefste geschenk dat de mensheid ooit heeft gekend.

Neuromined: De technologische tirannie overwinnen (Triumphing Over Technological Tyranny), gepubliceerd door Fast Company Press, is momenteel beschikbaar voor pre-order op Amazon en zal op 25 juli 2023 worden uitgebracht. Ga voor meer informatie naar Neuromined.com . Voor vragen van de media of interviews kunt u contact opnemen met [email protected] of +1-949-260-1700.

