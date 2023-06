Robert Edward Grant und Michael Ashley kündigen Buchvorstellung für den Sommer an: "Neuromined: Triumphing Over Technological Tyranny"

NEWPORT BEACH, Kalifornien, 19. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Der renommierte Verfechter der persönlichen Datensouveränität, Robert Edward Grant, Gründer und CEO von Crown Sterling, und der erfolgreiche Technologieautor Michael Ashley gehen in "Neuromined: Triumphing Over Technological Tyranny" der entscheidenden Frage nach: "Arbeitet der technologische Fortschritt für oder gegen uns?"

Neuromined Triumphing Over Technological Tyranny by Robert Edward Grant and Michael Ashley

Grant und Ashley äußern wichtige Bedenken hinsichtlich unserer zunehmenden Abhängigkeit von der Technologie und untersuchen Szenarien, in denen die persönliche Freiheit und Autonomie beeinträchtigt werden könnten. In jedem Kapitel wird eine Überwachungsdystopie der nahen Zukunft anhand einer fesselnden fiktiven Geschichte (Show) mit einer begleitenden Analyse (Tell) vorgestellt, die eine Verbindung zwischen der Geschichte und unserer heutigen Realität herstellt. Neuromined soll am 25. Juli 2023 erscheinen und kann ab sofort bei Amazon vorbestellt werden. Außerdem wird es ab dem 1. August 2023 in 60 Hudson News-Flughafengeschäften von Küste zu Küste in den USA zu finden sein.

Mit einem Vorwort von Brittany Kaiser, der Gründerin der Own Your Data Foundation und Hauptdarstellerin der Netflix-Dokumentation The Great Hack aus dem Jahr 2019, hat Neuromined bereits viel Lob erhalten. Aubrey Marcus, prominenter Podcaster und New York Times-Bestsellerautor, sagte: "Dieses Buch ist ein vernichtender Schlag gegen die Tyrannei unserer technologiegetriebenen Korporatokratie." Dr. Eric Cole, CEO und Gründer von Secure Anchor, erklärte: "Dieses Buch ist ein Muss für jeden, der einen Computer oder ein Smartphone besitzt. Es zeigt nicht nur das Problem auf, sondern bietet auch eine klare und wirksame Lösung, die jeder sofort anwenden kann.

"Die Autoren Grant und Ashley zeigen uns auf brillante Weise, wie wir unsere gemeinsame technologische Zukunft in die richtige Richtung lenken können. Dieses Buch ist ein Muss für Technikbegeisterte und Nicht-Technikbegeisterte", so Mark Victor Hansen, Bestsellerautor und Mitgestalter der Reihe "Chicken Soup for the Soul". Ihre Majestät Diambi Kabatusuila, Königin des Bakwa-Luntu-Volkes in der Demokratischen Republik Kongo, beschreibt das Buch als "einen überwältigenden Weckruf und einen Aufruf zum notwendigen Wandel."

Aber es ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Neuromined zeigt im Kern, wie Technologie, wenn sie mit einem anderen Ethos betrachtet und von einer gewissenhaften Öffentlichkeit genutzt wird, stattdessen mehr Autonomie und einen besseren Zugang zur Befreiung bieten kann. Hören Sie sich die neueste Folge des Robert Edward Grant Podcasts an, in der Grant und Ashley einige der Themen des Buches behandeln und das nötige Bewusstsein für die wahre Krise unserer Zeit schärfen. Doch wie das Buch in seinem letzten Kapitel feststellt: "Unser einziger Ausweg ist, da durchzugehen." Nur wenn wir die beispiellosen Herausforderungen, vor denen wir stehen, offenlegen, können wir unsere Freiheit wiederherstellen, das schönste Geschenk, das die Menschheit je gekannt hat.

Neuromined: Triumphing Over Technological Tyranny, herausgegeben von Fast Company Press, kann derzeit bei Amazon vorbestellt werden und wird am 25. Juli 2023 erscheinen. Weitere Informationen finden Sie unter Neuromined.com Für Medienanfragen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an [email protected] oder +1-949-260-1700.

