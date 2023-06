Robert Edward Grant e Michael Ashley anunciam o lançamento do livro de verão: "Neuromined: Triumphing Over Technological Tyranny"

NEWPORT BEACH, Califórnia, 19 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- De autoria do renomado Defensor da Soberania de Dados Pessoais, Robert Edward Grant, fundador e CEO da Crown Sterling, e do prolífico escritor de tecnologia Michael Ashley, "Neuromined: Triumphing Over Technological Tyranny" explora a pergunta crítica: "Os avanços na tecnologia estão trabalhando a nosso favor ou contra nós?"

Grant e Ashley levantam preocupações cruciais sobre nossa crescente dependência da tecnologia, explorando cenários em que a liberdade e a autonomia pessoais podem ser comprometidas. Cada capítulo imagina uma distopia de vigilância em um futuro próximo por meio de um fascinante conto de ficção (mostrar) com uma análise complementar (contar), conectando a história à nossa realidade atual. Neuromined está programado para ser lançado em 25 de julho de 2023 e agora está disponível para pré-encomenda na Amazon. Também estará disponível em 60 lojas da Hudson News nos aeroportos, de costa a costa nos EUA, a partir de 1.º de agosto de 2023

Com prefácio de Brittany Kaiser, fundadora da Own Your Data Foundation e protagonista do documentário da Netflix de 2019 The Great Hack, Neuromined já recebeu elogios poderosos. Aubrey Marcus, renomado podcaster e autor de best-sellers do New York Times, compartilhou: "Este livro é um golpe devastador na tirania de nossa corporatocracia impulsionada pela tecnologia." O Dr. Eric Cole, CEO e fundador da Secure Anchor declarou: "Este livro é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa com um computador ou smartphone. Ele não apenas aponta o problema, mas oferece uma solução clara e eficaz que qualquer pessoa pode aplicar imediatamente."

"Os autores Grant e Ashley nos mostram brilhantemente como seguir na direção certa com nosso futuro tecnológico compartilhado. Este é um livro obrigatório tanto para os entusiastas de tecnologia quanto para aqueles que não são tão familiarizados", compartilhou Mark Victor Hansen, autor best-seller e co-criador da série "Chicken Soup for the Soul". Sua Majestade Diambi Kabatusuila, rainha do povo Bakwa Luntu da República Democrática do Congo, descreve o livro como "um chamado de despertar impressionante e um apelo para a mudança necessária".

Mas nem tudo está perdido. Em sua essência, Neuromined demonstra como a tecnologia, quando vista por meio de um ethos diferente e utilizada por um público consciente, pode, em vez disso, oferecer maior autonomia e maior acesso à libertação. Sintonize no último episódio do podcast de Robert Edward Grant, onde Grant e Ashley abordam alguns dos tópicos do livro, trazendo a conscientização necessária para a verdadeira crise de nosso tempo. No entanto, como afirma o livro em seu capítulo final: "Nossa única saída é seguir em frente." Somente expondo os desafios sem precedentes que enfrentamos, podemos restaurar nossa liberdade, o presente mais doce que a humanidade já conheceu.

Neuromined: Triumphing Over Technological Tyranny, publicado pela Fast Company Press, está atualmente disponível para pré-venda na Amazon e será lançado em 25 de julho de 2023. Para mais informações, acesse Neuromined.com. Para consultas da mídia ou solicitações de entrevistas, por favor, entre em contato com [email protected] ou +1-949-260-1700.

