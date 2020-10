Roberto Carlos wurde zum globalen Botschafter von „Football for friendship" gewählt.

Im Jahr 2019 Sprach Carlos persönlich mit den Teilnehmern und Trainern der Kindermannschaften, überreichte den Pokal an die jungen Gewinner der Fußball-Weltmeisterschaft "Football for friendship"und nahm an den wichtigsten Veranstaltungen des Programms teil, die im Rahmen des UEFA-Champions-League-Finales in Madrid stattfanden.

In diesem Jahr fördert Roberto Carlos als globaler Botschafter des Programms zusammen mit jungen Teilnehmern die Werte von "Football for friendship" auf der ganzen Welt.

"Football for friendship" ist ein einzigartiges Projekt, das allen Kindern der Welt die gleiche Chance gibt, es sammelt jedes Jahr Jungen und Mädchen in diesem internationalen Turnier, lehrt, mit Gleichaltrigen aus verschiedenen Ländern zu kommunizieren und gibt nicht nur eine Menge positiver Emotionen, sondern auch Reisen in eine gute Zukunft", - sagt Roberto Carlos.

Die neue internationale Online-Plattform "Football for friendship" umfasst ein Freundschaftscamp, ein Pressezentrum für Kinder, ein Forum für Trainer von Kindermannschaften aus der ganzen Welt und ein Multiplayer-Handyspiel F4F World, das den Teilnehmern die Möglichkeit gibt, an allen traditionellen Veranstaltungen des Saisonfinales "Football for friendship" 2020 teilzunehmen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Das wichtigste Ereignis soll die Online-Weltmeisterschaft "Football for friendship" werden.

