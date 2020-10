Roberto Carlos É o Embaixador Global do "Futebol pela Amizade"

Em 2019 o Carlos conversou pessoalmente com os participantes e treinadores das equipas infantis, entregou a Copa aos vencedores jovens do Campeonato Mundial do "Futebol pela Amizade" e também participou nas atividades principais do Programa realizadas dentro do Final da Liga dos Campeões da UEFA em Madrid.

Este ano Roberto Carlos na qualidade do Embaixador Global do Programa junto com os Participantes Jovens promove os valores do "Futebol pela Amizade" no mundo inteiro.

"O "Futebol pela Amizade" é um projeto único que dá oportunidades iguais a todas as crianças do mundo, que cada ano reúne os meninos e as meninas nesta competição internacional, que ensina a comunicar com as outras crianças dos vários países e que dá não somente um monte de emoções positivas, mas também um bilhete para um futuro próspero" – repara Roberto Carlos.

A nova plataforma internacional e educacional de jogo online "Futebol pela Amizade" incluirá o Acampamento da Amizade, o Centro de Imprensa Infantil, o Fórum para os treinadores das equipas infantis do mundo inteiro e o jogo multiutilizador para telemóvel que se chama F4F World, prestando aos participantes uma oportunidade de ter parte em todas as atividades tradicionais do final da temporada do "Futebol pela Amizade" 2020 e ganhar uma experiência valiosa. O evento principal será o Campeonato-Online Mundial do "Futebol pela Amizade".

