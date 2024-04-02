Roborock, Uluslararası Lansman Etkinliğinde Dünyanın 1 Numaralı Robotik Süpürge Satış Sıralamasını Açıkladı

Euromonitor tarafından onaylanan Roborock, zirveye yükselişini uzun vadeli bir düşünce yapısını benimsemesine ve müşteri odaklı inovasyonu her şeyin üzerinde tutmasına bağlıyor

PEKİN, 2 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Günlük hayatı kolaylaştırmak için tasarlanan ultra akıllı ev robotlarında dünya lideri olan Roborock, bugün Euromonitor'un yeni verilerine göre, dünya çapında robotik vakum satışlarında bir numaraya yerleştiğini duyurdu. Başarılarını 10. yıl dönümü arifesinde küresel bir lansman etkinliğiyle kutlayan marka, geleceğe yönelik vizyonunu paylaşırken yeni ürün serilerinin neler getireceğine dair bir ipucu da verdi.

Roborock Unveils Global No.1 Robotic Vacuum Cleaner Sales Ranking at International Launch Event

2014 yılında kurulan Roborock, başarısını müşteri odaklı inovasyona olan uzun süreli bağlılığına borçludur. Roborock, günlük yaşamları kolaylaştıran anlamlı çözümler sunarak gerçek anlamda küresel bir hayran kitlesi oluşturdu ve Euromonitor verileri, markanın robot elektrikli süpürgeler alanında dünya çapında 1 numaralı satış konumuna ulaştığını doğruladı[1].

"Son 10 yılda bize duyulan güven ve destek sayesinde mümkün olan bu başarıyı sizlerle birlikte kutlamaktan büyük onur duyuyoruz." Bay Roborock Başkanı Quan, şunları açıkladı, "Başarıya giden yolumuz kısa mesafe koşusu değil, bir maraton oldu, çünkü marka ruhumuz olan "doğru olanı yapmak için uzun vadeli düşünmek" ilkesini her zaman göz önünde bulundurduk" Müşterilerimize gerçek değer sunmaya odaklanma konusundaki sarsılmaz kararlılığımız, bizi bugün bulunduğumuz yere getiren marka bağlılığını nasıl oluşturduğumuzu gösteriyor, akıllı ev alanında küresel bir lider olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.."

Başarıya Giden Yoldaki Basamaklar: Roborock, Dünyanın Lider Ev Aletleri Markası Olma Yolculuğunda İstikrarlı Pazar Büyümesi Sağlıyor

Küresel başarı öyküsünü daha da pekiştiren marka, birçok önemli pazarda da etkileyici sonuçlar elde etti. Roborock şu anda 170'den fazla ülkede mevcut ve dünya çapında 15 milyondan fazla eve hizmet veriyor. IDC'nin verilerine göre Roborock, 2023 yılında satışlar açısından Türkiye'de birinci ve ABD'de ikinci sırada yer alırken, sevkiyatlar açısından Almanya, Kore ve İskandinav ülkelerinde de ilk sırada yer alıyor[2]. Roborock'un en son Mali Kazanç Raporunda belirtildiği üzere, marka geçen yıl toplam 8,65 milyar Yuan (1,22 milyar ABD Doları) gelir elde etti ve toplam robot vakum sevkiyatı 2,6 milyon adedi aştı. Roborock'un denizaşırı operasyonları bir önceki yıla kıyasla %21,42 oranında gelir artışı kaydederken, Roborock'un net kârı 2,05 milyar Yuan (288 milyon ABD Doları) seviyesinde gerçekleşerek yıllık %73,32'lik bir büyüme oranına ulaştı. Tüm önemli pazarlardaki bu istikrarlı büyüme, Roborock'un doğrudan tüketici taleplerini karşılamaya yönelik stratejik tercihinin ve kullanıcı deneyiminde mükemmellik için çabalamasının dünya çapında milyonlarca insanda yankı uyandırdığını gösteriyor.

Bu başarılara rağmen, Sn. Quan bu sonuçların tek başına nihai hedef olmadığını kabul etti. Küreselleşme, Roborock'un kendi alanında lider olma misyonunun hayati bir dayanağıdır. Bu nedenle Roborock, küresel kullanıcıların benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan daha yenilikçi ürünler sunarak, çeşitli pazarların farklı gereksinimlerini göz önünde bulundurarak ve dünya çapında daha fazla ortaklık kurarak küresel ayak izini genişletmeyi ve Roborock'un yurtdışında daha büyük ölçekte ve daha hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamayı planlamaktadır.

Anlamlı Yenilik: Roborock'un Kullanıcı Odaklı Ar-Ge İlkeleri ve Devrim Niteliğindeki En Son Gelişmeler

Roborock'un tüketicileri için değer yaratma tutkusu, onları sürekli olarak tüketicilerin gerçek sorunlarına hizmet edebilecek yeni teknolojik gelişmeler aramaya itiyor. Roborock, 2019 - 2023 yılları arasında Araştırma ve Geliştirmeye 1,9 milyar Yuan (260 milyon ABD Doları) yatırım yaptı. Roborock'un uzun vadeli bakış açısına sahip yaklaşımı, Ar-Ge ekiplerinin hızlı çözümler aramaya değil, temizlik yetenekleri, haritalama ve navigasyon, rahatlık ve akıllı ev bağlantısı gibi temel alanları ele almak gibi son tüketicinin ihtiyaçlarına gerçekten hizmet edecek yeniliklere odaklanmaya teşvik edilmesini sağlıyor.

Roborock, en yeni serisinin temizleme kapasitesini artırarak, %100 köşe temizleme kapsamı sunan ve kullanıcı deneyimini yükselten FlexiArm Design™ Yan Fırça'yı tanıttı. Kullanıcı memnuniyeti söz konusu olduğunda, az bakım gerektiren, eller serbest bir deneyim sunmak da çok önemlidir. Roborock kısa süre önce, paspas yıkama ve tank doldurma sırasında kirli suyu borular aracılığıyla otomatik olarak boşaltıp temiz suyla değiştiren otomatik su doldurma ve drenaj sistemini tanıttı.

Roborock, gelişmiş donanım çözümlerinin yanı sıra, cihazlarının işlevselliğini ve erişilebilirliğini artırabilecek yeni teknolojilerin keşfedilmesine ve uygulanmasına her zaman büyük yatırımlar yapmıştır. Roborock'un Reaktif AI 2.0 Engel Tanıma teknolojisi, zemin aynaları ve evcil hayvan malzemeleri de dahil olmak üzere gezinmek için 73 farklı engeli doğru bir şekilde tanımlayarak zemin ve oda türlerini tanıyabilir ve ayırt edebilir. Roborock SmartPlanTM işlevi, kullanıcı alışkanlıklarına ve belirli ev düzenine göre temizlik yollarını ve ayarlarını akıllıca planlamak ve optimize etmek için gelişmiş bir yapay zeka algoritması kullanarak temizlik sürecini daha akıllı ve verimli hale getirir. S8 MaxV Ultra artık Matter için CSA tarafından onaylanmıştır ve yakın gelecekte diğer Roborock ürünleri de bağlanabilirliği geliştirmek için uygun olacaktır.

Tüketicilerin Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Roborock'un Ürün Portföyünü Zenginleştirme

Heyecan verici lansmanı tamamlayan Roborock, akıllı otomatik cihaz portföyüne üç heyecan verici yeni ürün serisini ekledi. Roborock'un ürün yöneticileri sahneye çıkarak üç yeni robotik süpürgeyi tanıttı: G20S (S8 MaxV Ultra), V20 ve P10S Pro.

CES 2024'te büyük beğeni toplayan G20S (S8 MaxV Ultra), Roborock'un bugüne kadar teknolojik açıdan en gelişmiş tek noktadan temizlik çözümüdür. Son derece sezgisel bir cihaz olan G20S, FlexiArm Design™ Yan Fırça, tam köşe temizliği sağlayan benzersiz bir robot kol ve kenar temizliği için ekstra bir yan paspasın yanı sıra Reactive AI 2.0 engel tanıma, dahili akıllı sesli asistan ve akıllı paspas yeniden yıkama ve yeniden paspaslama özellikleriyle sıcak su ve ısıtılmış hava kullanarak robot temizleyicinin bakımını otomatik olarak yapan RockDock® Ultra ile donatılmıştır. G20S (S8 MaxV Ultra), Nisan ayından itibaren dünya genelinde 1799,99 ABD Doları / 1499 EURO fiyatla satışa sunulacak.

İlk olarak Çin'de piyasaya sürülecek olan V20, daha sezgisel zemin haritalaması için daha iyi derinlik doğruluğu sunmak üzere modüle edilmiş ışığın yansımasını gözlemleyen çift görüşlü 3DToF katı hal LiDAR navigasyon ve engellerden kaçınma sistemi ile donatılmış dünyanın ilk robotik elektrikli süpürgesi olacak. Ultra ince 8,2 cm gövdeye sahip ve FlexiArm DesignTM köşe ve kenar temizleme, DuoRoller Yükseltici Fırça ve bakım gerektirmeyen temizleme yuvasıyla donatılmış V20, otomatik, az bakım gerektiren temizliği yeniden tanımlayacak şekilde ayarlanmıştır.

Son olarak, P10S Pro ulaşılması zor noktalar için mükemmel bir iş ortağı olarak konumlandırılmıştır. FlexiArm DesignTM 'i uzatılabilir bir yan fırça ve paspası bir araya getiren cihaz, %100 köşe kapsama alanı ve en üstün düzeyde kenar temizliği sağlayarak en zorlu yüzeyleri bile üstesinden gelir.

Bu çözümler, Roborock'un korkusuz yenilik arayışında müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığını daha da pekiştiriyor. Bu yeniliklere ve daha fazlasına ilişkin pazara özel lansman duyuruları için bizi takip etmeye devam edin.

Roborock Hakkında

Roborock özellikle robotik, kablosuz ve ıslak/kuru elektrikli süpürgeler olmak üzere ev temizleme cihazlarının araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesinde yenilikçiliğe kendini adamıştır. Her Roborock ürünü, Roborock müşterilerinin daha iyi hayatlar yaşayabilmesi için gerçek sorunları çözmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Roborock şu anda aralarında ABD, Almanya, Fransa ve İspanya'nın da bulunduğu 40'tan fazla ülkede mavcuttur. Şirket Pekin, Şangay, Shenzhen ve Hong Kong'daki ofisleriyle dört noktada faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için https://global.roborock.com/ adresini ziyaret edin.

[1] Veriler Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd. şirketinden alınmıştır. Hesaplama için 2023 yılının ilk üç çeyreğinde dünya çapında robotik elektrikli süpürgelerin satış rakamları (yüz milyon RMB cinsinden) kullanılmıştır. Roborock sektörde ilk sırada yer almaktadır. Robotik elektrikli süpürge, zeminleri temizlemek için sensörleri kullanarak odaların içinde otomatik olarak hareket eden elektrikli süpürgeleri ifade eder. Araştırma Şubat 2024'te tamamlanmıştır. [2] *Veriler, IDC 3 Aylık Akıllı Ev Cihazı Takibi, 2023 4. Çeyrek verilerine dayanmaktadır. ABD ve Türkiye sıralamaları satış değerine göre yapılırken, Almanya, İskandinav ülkeleri (Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç) ve Kore sıralamaları sevkiyat hacmine dayanmaktadır.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2376080/Roborock_Photo.jpg