Rodzina Yanga Guoqianga na czwartym miejscu rankingu filantropów w Chinach sporządzonego przez magazyn „Forbes" za rok 2021

Działając w myśl idei, zgodnie z którą wiedza może zmienić nasz los, cała trójka angażuje się w walkę z ubóstwem poprzez wspieranie programów edukacyjnych już od ponad 24 lat.

W 1997 r. pan Yang podarował 1 mln yanów (ok. 150 tys. USD), kwotę stanowiącą wówczas połowę jego majątku, na utworzenie programu stypendialnego Zhongming Grant Program, który miał na celu wsparcie finansowe wyjątkowo uzdolnionych studentów z biednych środowisk. W 2002 r. ponownie przekazał połowę swojego majątku (ok. 39 mln USD) na utworzenie Guohua Memorial Middle School - jedynej w Chinach prywatnej szkoły średniej, która zapewnia darmową edukację i bezpłatne zakwaterowanie dla znajdujących się w potrzebie uczniów z całego kraju.

Uruchomione przez niego programy stypendialne, szkoły charytatywne i wydarzenia na rzecz wsparcia edukacji pomogły zmienić los aż ponad 100 tys. studentów z ubogich środowisk. Co więcej, rodzina Yanga Guoqianga zainwestowała jak dotąd ponad 1,1 mld yuanów (ok. 165 mln USD) w założenie uczelni technicznej Guangdong Country Garden Polytechnic oraz szkoły techniczno-zawodowej Gansu Linxia Guoqiang Vocational Technical School, które zapewniają szkolenie studentom o ograniczonych środkach. Działania te mają na celu rozwój placówek edukacji zawodowej, ale również pogłębienie zaangażowania w ten proces przedsiębiorstw i organizacji z szerokiej grupy branż.

„Kiedyś też byłem biednym studentem. Nie byłbym w stanie ukończyć szkoły średniej bez stypendiów od państwa - powiedział Yang. - Przeprowadzone przez rząd reformy i realizowana przez niego polityka otwarcia edukacji dały mi szansę na odwdzięczenie się społeczeństwu. Jest to misja, którą traktuję jako osobisty obowiązek".

Wraz z rosnącą fortuną rodziny Yanga jego rodzina, Country Garden Group i fundacja Guangdong Guoqiang Public Welfare Foundation zintensyfikowały działania na rzecz walki z ubóstwem, uruchamiając projekty, w ramach których pomoc otrzymają osoby w trudnej sytuacji życiowej w 57 powiatach na terenie 16 prowincji. Co więcej, realizują oni powtarzalny, skuteczny i zrównoważony model walki z ubóstwem poprzez udzielanie pomocy celowej w sprawach edukacji i zatrudnienia, a także angażowanie świata biznesowego w te działania, a wszystko to we współpracy z Partią. Zachęcona sukcesem w walce z ubóstwem, Country Garden Group zaczęła w większym stopniu kierować uwagę na rewitalizację na terenach wiejskich, dążąc do stworzenia efektywnego modelu polegającego na angażowaniu przedsiębiorstw i organizacji oraz wspieraniu rozwoju uzdolnionych ludzi. Model ten zakłada również lepsze zrozumienie znaczenia kultury i ekologii poprzez stworzenie prywatnym przedsiębiorstwom możliwości włożenia wkładu w rewitalizację terenów wiejskich.

W lutym 2021 r. pan Yang otrzymał nagrodę „National Advanced Individual in Poverty Alleviation" za jego wybitny wkład w walkę z ubóstwem. Wcześniej za działalność charytatywną otrzymał również China Poverty Eradication Award for Innovation w 2015 r. i National Poverty Alleviation Award for Outstanding Contribution w 2016 r. W październiku 2019 r. jego córka, Yang Huiyan, współprezes Country Garden Group, została wyróżniona nagrodą dla filantropów 2019 National Poverty Alleviation Award for Outstanding Contribution, a wcześniej, w 2008 i 2018 r. nagrodami China Charity Award for Special Contribution i China Charity Award for Individuals.

