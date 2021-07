La famille Yang Guoqiang arrive en quatrième position sur la liste Forbes des philanthropes chinois de 2021

Au cours des 20 dernières années, la famille Yang Guoqiang, le Country Garden Group et la Guangdong Guoqiang Public Welfare Foundation ont fait don de plus de 9 milliards de yuans (environ 1,3 milliard de dollars) pour la lutte contre la pauvreté, l'éducation professionnelle, l'enseignement et la recherche scientifique, contribuant ainsi à sortir plus de 490 000 personnes défavorisées de la pauvreté.

Partant du principe que la connaissance peut changer notre destin, les trois entités se sont engagées dans la lutte contre la pauvreté en soutenant des programmes éducatifs au cours des 24 dernières années.

En 1997, M. Yang a fait don d'un million de yuans (environ 150 000 dollars), soit la moitié de sa fortune totale de l'époque, pour mettre en place le programme de bourses Zhongming, destiné à financer des étudiants universitaires exceptionnels mais économiquement défavorisés. En 2002, il a de nouveau donné la moitié de sa fortune (260 millions de yuans, soit environ 39 millions de dollars américains) pour créer le Guohua Memorial Middle School, le seul lycée privé de Chine qui offre un enseignement et un logement gratuits aux étudiants nécessiteux venus de tout le pays pour intégrer le cursus.

Notamment, avec le lancement du programme de subventions, des écoles de charité et des événements en faveur de l'éducation, il a contribué à changer le destin de plus de 100 000 étudiants défavorisés grâce à l'éducation. En outre, la famille Yang Guoqiang a investi plus de 1,1 milliard de yuans (environ 165 millions de dollars) dans la création de l'école polytechnique Guangdong Country Garden et de l'école technique professionnelle Gansu Linxia Guoqiang, qui offrent toutes deux une formation professionnelle aux étudiants aux moyens limités, dans le but non seulement de faciliter l'expansion des établissements d'enseignement professionnel, mais aussi de renforcer la participation des entreprises et des organisations d'un large éventail d'industries au processus éducatif.

« Lors de ma scolarité, j'étais pauvre. Je n'aurais pas pu terminer mes études secondaires sans les subventions du gouvernement », a déclaré M. Yang. « Les politiques de réforme et d'ouverture du gouvernement m'ont donné l'occasion de redonner à la société, et j'ai assumé cette mission comme une responsabilité personnelle. »

La fortune de la famille Yang n'ayant cessé de croître, la famille, le Country Garden Group et la Guangdong Guoqiang Public Welfare Foundation ont intensifié leurs efforts pour éradiquer la pauvreté en lançant des projets d'aide aux moins fortunés dans 57 comtés de 16 provinces. En outre, ils explorent un modèle reproductible, efficace et durable pour réduire la pauvreté en fournissant une assistance ciblée en matière d'éducation et d'emploi, ainsi qu'en facilitant l'engagement du monde des entreprises dans ces efforts et en travaillant de concert avec le Parti pour ce faire. Fort de son succès dans la lutte contre la pauvreté, le Country Garden Group s'est orienté vers la revitalisation des zones rurales, dans le but de créer un modèle efficace impliquant des entreprises et des organisations et favorisant la culture de personnes talentueuses. Le modèle permet également de mieux comprendre l'importance de la culture et de l'écologie tout en ouvrant une voie par laquelle les entreprises privées peuvent contribuer à la revitalisation des zones rurales.

En février 2021, M. Yang a reçu le titre de « National Advanced Individual in Poverty Alleviation » (Individu national de haut niveau en matière de lutte contre la pauvreté) pour sa contribution exceptionnelle à la réduction de la pauvreté. Cela fait suite à l'obtention du prix de l'innovation pour l'éradication de la pauvreté en Chine en 2015 et du prix national de la lutte contre la pauvreté pour une contribution exceptionnelle en 2016. En octobre 2019, sa fille, Yang Huiyan, qui est également coprésidente de Country Garden Group, a été honorée par le prix national 2019 de la lutte contre la pauvreté pour sa contribution exceptionnelle, après avoir reçu le prix de la charité chinoise pour sa contribution spéciale en 2008 et le prix de la charité chinoise pour les particuliers en 2018.

