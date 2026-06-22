Rokid participe à VivaTech 2026 à Paris et s'associe à Krys pour élargir la distribution de ses lunettes connectées en France

PARIS, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- Rokid, pionnier mondial des lunettes intelligentes basées sur l'IA et de l'interaction homme-machine, a participé pour la première fois au VivaTech 2026, l'un des principaux événements mondiaux consacrés à l'innovation. En plus d'exposer dans le hall de VivaTech, Rokid a été mis à l'honneur lors de l'événement Champs-Élysées Showcase organisé à l'occasion du 10e anniversaire de VivaTech.

Lors de cet événement, Rokid a montré comment la combinaison de son écosystème d'IA ouvert et de ses lunettes connectées permettait d'améliorer la productivité et la vie quotidienne. Les produits phares de l'entreprise – Rokid Glasses, avec des écrans Micro-LED, et les lunettes Rokid Ai Glasses Neo sans écran – accompagnent les utilisateurs dans plus de 100 pays grâce à des fonctionnalités telles que la traduction en temps réel dans 89 langues, la transcription et la recherche visuelle à l'aide de plusieurs assistants IA. Ces produits sont officiellement disponibles sur le marché français.

Démocratiser l'accès à la technologie est au cœur de la mission de Rokid depuis sa création. Pour rendre ses innovations plus accessibles, Rokid s'associe à Krys, l'une des principales enseignes d'optique en France, afin de proposer sa gamme de produits en magasin. Ce partenariat renforce à la fois la disponibilité des produits, l'accompagnement lié aux verres correcteurs et le réseau de distribution européen de Rokid, posant ainsi les bases de son développement futur sur le marché.

Par ailleurs, Rokid Glasses sera disponible auprès des principaux distributeurs français, notamment Fnac, Darty, Cdiscount et, prochainement, Boulanger.

« Notre participation à VivaTech a marqué une nouvelle étape importante dans notre stratégie en Europe », déclare Zoro Shao, directeur général de Rokid Global. « Outre les passionnés de technologie, nous avons été ravis de rencontrer des leaders et des experts du secteur. Leurs intérêts communs donnent clairement le ton : les lunettes connectées font désormais partie de notre quotidien, mais leur plein potentiel reste encore à exploiter. »

L'arrivée de Rokid à Paris fait suite de près à son entrée sur le marché allemand en avril 2026, marquant ainsi les premiers pas de l'entreprise en Europe. Rokid Glasses a également levé récemment près de 4 000 000 USD lors de la campagne de financement participatif japonaise Makuake, devenant ainsi le produit le plus attendu de la plateforme. La forte demande mondiale se reflète dans les résultats de Rokid.

Rokid Glasses sera commercialisé au prix de 699 €, et Rokid Ai Glasses Neo sera proposé au prix de 449 €.

À propos de Rokid

Fondée en 2014, Rokid est un pionnier mondial dans les domaines de la réalité augmentée (RA) et de l'IA, qui intègre une intelligence fluide dans la vie quotidienne. L'entreprise a lancé le premier écosystème d'IA ouvert dédié aux appareils portables, une architecture à double puce, une interaction vocale multilingue, des raccourcis IA intuitifs, ainsi que des lunettes connectées dotées d'écrans et produites en série.

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