Extell Development Company привлекает финансирование в размере 1,135 млрд. долл. США для реализации проекта строительства самого высокого жилого здания в мире - Central Park Tower

«Extell обладает исключительно высокой репутацией в кругах кредиторов и институциональных инвесторов, и эта сложная сделка вселяет в нас дополнительную уверенность в возможностях рынка люксовых кондоминиумов Манхеттена, - отметил Гэри Барнетта, президент и основатель Extell Development Company. - Никогда ранее в Нью-Йорке не было сверхвысотного здания такого калибра, и мы рады получать поддержку наших институциональных партнёров для создания поистине исключительного продукта».

Central Park Tower станет небоскрёбом, выделяющимся на нью-йоркском небосклоне и предлагающим несравнимые во всех отношениях преимущества. Комплекс, расположенный на 57-й улице в непосредственной близости от Центрального парка, находится на пересечении Колумбус-Серкл и Плаза-Дистрикт. Здание, дизайн которого разработан фирмой Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, известной столь знаменитыми мировыми высотками, как Burj Khalifa в Дубае и Kingdom Tower в Саудовской Аравии, включает 179 апартаментов с элегантной планировкой, роскошными видами и доступом к самому высотному частному клубу Нью-Йорка с первоклассным сервисом.

Extell реализует проект Central Park Tower совместно с SMI USA (SMI) - американским дочерним предприятием Shanghai Municipal Investment, передовой компанией в сфере инфраструктурных инвестиций, отвечавшей за создание знаменитой Shanghai Tower.

В комплекс Central Park Tower также войдёт универмаг Nordstrom площадью около 300 000 кв. футов. Новый семиэтажный торговый станет первым за всю 100-летнюю историю существования бренда флагманским магазином в Нью-Йорке.

Первым проектом класса «ультра-люкс» для Extell стал самый престижный жилой квартал One57 - первое сверхвысотное здание на манхеттенском Авеню миллиардеров. Башня-рекордсмен из стекла и металла с видами на Центральный парк совершила настоящую революцию в ландшафте Нью-Йорка. В комплекс входят 132 люксовых квартиры, расположенных над новым пятизвёздочным отелем Park Hyatt. One57 расположены самые дорогие апартаменты в истории Нью-Йорка - цена их продажи составила с100,5 млн. долл. США.

Extell Development Marketing Group располагает эксклюзивными правами на продажу и маркетинг Central Park. Старт продаж апартаментов комплекса запланирован на 2018 год, завершить строительство предполагается в 2019 году. Для получения информации относительно продаж обращайтесь по номеру 212-957-5557 или посетите веб-сайт www.centralparktower.com .

О компании Extell

Extell Development Company является известной фирмой-застройщиком жилой, коммерческой, торговой, гостиничной или комплексной недвижимости, осуществляющей свою деятельность, главным образом, в Манхеттене и других ведущих городах США. В сотрудничестве с архитекторами и дизайнерами мирового класса Extell создаёт объекты, отличающиеся утончённым дизайном, просторной планировкой и люксовой инфраструктурой.

В число текущих проектов компании входят крупнейший кондоминиум в Нижнем Манхеттене, One Manhattan Square, расположенный на берегу Нью-Йоркской бухты и предлагающий ошеломляющие виды на город и гавань, а также более чем 100 000 квадратных футов обслуживающей инфраструктуры; здание The Kent по адресу Восточная 95-я улица, д. 200, отдающий дань классической элегантности Верхнего Ист-Сайда; а 70 Charlton, а также первый люксовый жилой комплекс на Гудзон-Сквер, в квартале Западного Сохо. Компания Extell успешно восстановила и модернизировала ряд классических зданий в самых знаменитых кварталах Нью-Йорка, включая бывший отель Stanhope по адресу Пятая Авеню, д. 995 и Belnord – историческое здание в Верхнем Ист-Сайде.

О компании SMI

SMI USA гордится своей целостностью, профессионализмом и лучшим и объектами в своём классе. При поддежке 20 000 сотрудников и многолетнего опыта работы в сфере планирования и реализации строительных работ, SMI обеспечивает безупречное осуществление проектов от этапа дизайна до ввода в эксплуатацию.

Основанная в 1992 году компания Shanghai Municipal Investment (ранее - Shanghai Chengtou) является крупнейшим государственным предприятием в Шанхае. На сегодняшний день SMI располагает двумя зарегистрированными на бирже дочерними компаниями, а также 11 частными филиалами и дочерними фирмами. Компания стремится к процветанию в соответствии с принятой властями Шанхая политикой инфраструктрурного планирования, инвестиций и строительства.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/623964/Extell_Development_Co_Central_Park_Tower.jpg

SOURCE Extell Development Company