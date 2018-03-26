LONGi Solar получила премию TUV Rheinland за лучшие показатели моделирования энергетической выработки PV-модулями

Вручение наград от авторитетной сертификационной организации TÜV Rheinland состоялось 22 марта этого года, в ходе Конгресса солнечной энергетики-2018, проходившего в китайском Уси. Компания LONGi Solar была удостоена престижной премии «За выдающиеся результаты моделирования выработки энергии PV-модулями-2017» за высокую эффективность и надёжность своих монокристаллических изделий.

Проводимые TÜV Rheinland испытания по оценке показателей выработки электроэнергии отличаются чрезвычайной тщательностью и жёсткостью и предполагают моделирование климатических условий в пяти различных регионах мира - Кёльне (Германия), Датуне (Китай), Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Ченнае (Индия) и Лос-Анджелесе (США). По завершении тестов 60-элементный мономодуль от LONGi Solar был назван самым высокопроизводительным в своей категории.

Премия «All Quality Matters» была учреждена TÜV Rheinland в качестве объективной и авторитетной оценки независимого организации с целью стандартизации показателей качества продукции, разработки эталонных критериев и содействия устойчивому развитию фотоэлектрической отрасли. Эта награда завоевала признание отраслевых экспертов, руководящих органов, владельцев фотоэлектрических станций и производителей оборудования. В этом году премий были удостоены компании, демонстрирующие отличные показатели производственной деятельности и вносящие значительный вклад в различные аспекты отрасли.

Являясь мировым лидером в области производства монокристаллических солнечных модулей и разработки решений с лучшими показателями полной приведённой стоимости электроэнергии, компания LONGi Solar вот уже второй год подряд получает премию «За выдающиеся результаты моделирования выработки энергии PV-модулями». Принимая награду, президент LONGi Solar г-н Ли Вэньсюэ (Li Wenxue) отметил: «Наша компания неизменно прилагает все усилия для предоставления клиентам лучших продуктов и сервисов. Эта премия не только является результатом объективной оценки наших достижений, но и подтверждает отличные эксплуатационные характеристики монокристаллических модулей LONGi Solar с точки зрения выработки электроэнергии. Мы и дальше будем делать всё возможное, чтобы оправдать ваше доверие и ожидания, создавать ещё более надёжные и эффективные изделия и предоставлять клиентам ещё более рентабельные сервисы».

За последние пять лет компания, имеющая 18-летний опыт работы в данной сфере, инвестировала свыше 1,8 млрд. юаней (около 285 млн. долл. США) в разработку монокристаллических изделий. И на сегодняшний день LONGi Solar располагает всемирно признанным обширным потенциалом в области НИОКР, командой из почти 500 специалистов, а также передовыми технологическими возможностями и оптимизированной системой контроля качества. Используя все эти преимущества, компания и дальше планирует делать акцент на качестве продукции и предоставлении решений с лучшими показателями LCOE.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/658577/LONGi_Solar_TUV_Rheinland_Award.jpg

SOURCE LONGi Solar