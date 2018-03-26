LONGi Solar получила премию TUV Rheinland за лучшие показатели моделирования энергетической выработки PV-модулями

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LONGi Solar

Mar 26, 2018, 10:45 ET

УСИ (WUXI), Китай,, 26 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания LONGi Solar второй год подряд становится лауреатом премии «All Quality Matters» в категории «Моделирование показателей выработки электроэнергии фотоэлектрическими модулями (группа монокристаллических продуктов)».

LONGi Solar President, Mr. Wenxue Li, accepts the PV module Energy Yield Simulation Award by TÜV Rheinland
LONGi Solar President, Mr. Wenxue Li, accepts the PV module Energy Yield Simulation Award by TÜV Rheinland

Вручение наград от авторитетной сертификационной организации TÜV Rheinland состоялось 22 марта этого года, в ходе Конгресса солнечной энергетики-2018, проходившего в китайском Уси. Компания LONGi Solar была удостоена престижной премии «За выдающиеся результаты моделирования выработки энергии PV-модулями-2017» за высокую эффективность и надёжность своих монокристаллических изделий.

Проводимые TÜV Rheinland испытания по оценке показателей выработки электроэнергии отличаются чрезвычайной тщательностью и жёсткостью и предполагают моделирование климатических условий в пяти различных регионах мира - Кёльне (Германия), Датуне (Китай), Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Ченнае (Индия) и Лос-Анджелесе (США). По завершении тестов 60-элементный мономодуль от LONGi Solar был назван самым высокопроизводительным в своей категории.

Премия «All Quality Matters» была учреждена TÜV Rheinland в качестве объективной и авторитетной оценки независимого организации с целью стандартизации показателей качества продукции, разработки эталонных критериев и содействия устойчивому развитию фотоэлектрической отрасли. Эта награда завоевала признание отраслевых экспертов, руководящих органов, владельцев фотоэлектрических станций и производителей оборудования. В этом году премий были удостоены компании, демонстрирующие отличные показатели производственной деятельности и вносящие значительный вклад в различные аспекты отрасли.

Являясь мировым лидером в области производства монокристаллических солнечных модулей и разработки решений с лучшими показателями полной приведённой стоимости электроэнергии, компания LONGi Solar вот уже второй год подряд получает премию «За выдающиеся результаты моделирования выработки энергии PV-модулями».  Принимая награду, президент LONGi Solar г-н Ли Вэньсюэ (Li Wenxue) отметил: «Наша компания неизменно прилагает все усилия для предоставления клиентам лучших продуктов и сервисов. Эта премия не только является результатом объективной оценки наших достижений, но и подтверждает отличные эксплуатационные характеристики монокристаллических модулей LONGi Solar с точки зрения выработки электроэнергии. Мы и дальше будем делать всё возможное, чтобы оправдать ваше доверие и ожидания, создавать ещё более надёжные и эффективные изделия и предоставлять клиентам ещё более рентабельные сервисы».

За последние пять лет компания, имеющая 18-летний опыт работы в данной сфере, инвестировала свыше 1,8 млрд. юаней (около 285 млн. долл. США) в разработку монокристаллических изделий. И на сегодняшний день LONGi Solar располагает всемирно признанным обширным потенциалом в области НИОКР, командой из почти 500 специалистов, а также передовыми технологическими возможностями и оптимизированной системой контроля качества.  Используя все эти преимущества, компания и дальше планирует делать акцент на качестве продукции и предоставлении решений с лучшими показателями LCOE.

Фото  - https://mma.prnewswire.com/media/658577/LONGi_Solar_TUV_Rheinland_Award.jpg

 

SOURCE LONGi Solar

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LONGi Solar получила премию TUV Rheinland за лучшие показатели моделирования энергетической выработки PV-модулями

News provided by

LONGi Solar

Mar 26, 2018, 10:45 ET