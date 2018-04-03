GCL Group и Softbank инвестируют 930 млн. долл. США в создание совместного предприятия в Индии

Предполагаемый общий объём инвестиций в создание СП составляет 930 млн. долл. США, однако стороны ещё не определились с источниками финансирования. Планируемая производственная мощность совместного предприятия достигает 4 ГВт с разделением на два этапа по 2 ГВт каждый. Основная сфера деятельности нового СП охватывает производство и реализацию слитков, пластин, батарей и модулей для фотоэлектрических систем.

О компании GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (код на Шэньчжэньской фондовой бирже: 002506) (GCL-SI) входит в состав GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI разрабатывает и производит комплексные, суперсовременные интегрированные энергетические системы и стремится завоевать статус мирового лидера в сфере солнечной энергетики.

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