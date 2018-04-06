Swift Biosciences представляет уникальные наборы инструментов для двойного индексирования, оптимизирующие процесс мультиплексного секвенирования нового поколения

Новые уникальные наборы инструментов Accel-NGS минимизируют ошибки считывания для повышения качества результатов
АНН-АРБОР (ANN ARBOR), Мичиган, 6 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Swift Biosciences сегодня сообщила о выпуске уникальных наборов инструментов для двойного индексирования Accel-NGS®, обеспечивающих возможности высокоэффективного мультиплексного секвенирования при одновременном повышении точности низкочастотного определения таких вариантов, как соматическая мутация, в пробах FFPE и cfDNA.
Метод мультиплексного секвенирования широко применяется лабораториями клинических исследований, разработки лекарственных препаратов и клинических сервисов, использующих секвенирование нового поколения (NGS). Уникальные наборы инструментов для двойного индексирования Accel-NGS служат важным дополнением к рабочим процессам NGS: текущие инструменты подвержены проблемам демультиплексирования, вызываемой ошибками считывания индексов, ПЦР-индуцированного химеризма, связанного с процессами мультиплексной гибридизации, а также индексного биения в структурированных проточных клетках.
Уникальные наборы инструментов для двойного индексирования Accel-NGS от Swift, включающие 96 двойных индексов для позиций i7 и i5, обеспечивают более гибкий и надёжный рабочий процесс для целого ряда прикладных сценариев, включая:
- низкочастотное выявление соматических вариантов
- Анализ фиксированных в формалине и залитых парафином образцов ткани
- Детекция микробов в образцах человеческих тканей
- Анализ внеклеточной ДНК
«Путём решения проблемы ошибочного считывания индексов мы создаём более точное решение, обладающее обширным потенциалом прикладного применения - например, в таких сферах, как профилирование мутационной нагрузки опухолей», - отметила вице-президент по вопросам международного маркетинга Swift Кандия Браун (Candia Brown).
В число основных свойств и преимуществ уникальных наборов инструментов для двойного индексирования Accel-NGS входят:
- Оптимизация под все инструменты секвенирования Illumina
- Снижение коэффициентов ошибок считывания до уровня ниже 0,1 процента
- Широкий спектр сценариев прикладного применения, включая геномное секвенирование, полноэкзомный анализ и анализ метилирования ДНК
- Совместимость с наборами инструментов для подготовки библиотек Swift, включая Accel-NGS 1S, Accel-NGS 2S и Accel-NGS Methyl-Seq
«Уникальные двойные индексы Swift обеспечивают повышенный уровень достоверности при определении низкочастотных вариантов и сохраняют стабильно высокое качество данных по мере повышения эффективности секвенирования и мультиплексирования», - отметила вице-президент по вопросам разработки продукции Swift д-р Лори Курихара (Laurie Kurihara).
Новые наборы инструментов для индексирования совместимы с любой платформой Illumina и уже появились в продаже.
О компании Swift Biosciences
Swift Biosciences специализируется на подготовке библиотек NGS. Компания с головным офисом в Анн-Арбор (штат Мичиган) разрабатывает инновационные решения для перспективных сценариев прикладного применения на базе технологий секвенирования нового поколения, включая полногеномное секвенирование, таргетированное секвенирование ДНК и эпигенетический анализ. Продукты Swift Biosciences предназначены помогать клиентам быстрее и проще анализировать сложные биологические образцы, с повышенной степенью чувствительности и точности, и совместимы с самыми передовыми инструментами. Swift Biosciences является первой компанией, предоставляющей решения для подготовки библиотек на всех крупнейших платформах секвенирования, включая Pacific Biosciences®, Illumina® и Ion Torrent™.
Компания была учреждена в феврале 2010 года, а её потенциал в сфере разработки продуктов обеспечивает возможность прикладного применения в многочисленных инновационных отраслях, включая агрогеномику, фармацевтику, биотехнологии, онкологические и научные исследования.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт SwiftBioSci.com и следите за новостями Swift Biosciences в Twitter (@SwiftBioSci).
SOURCE Swift Biosciences
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