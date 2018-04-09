Karate Combat представляет первую премьер-лигу полноконтактного карате

Компания Karate Combat подписала контракты с более чем 100 ведущими каратистами из 30 стран мира, включая Эльхаджи Ндура (США), Ахрафа Учена (Марокко), Дионисио Густаво (Доминиканская Республика), Дави Дона (Франция)Ю Джорджа Тзаноса (Греция) и Рафаэля Агаева (Азербайджан).

Предсезонное мероприятие Karate Combat: Genesis состоялось в Будапеште в феврале этого года, а ознакомиться с ним в записи можно уже сейчас посредством сервиса видео по запросу. Первая прямая трансляция Karate Combat: Inception пройдёт в Майями-Бич 26 апреля, а за ней последуют все дубайские поединки США - Иран, запланированные на май этого года, а также другие мероприятия 2018 года в Афинах, Лас-Вегасе, Гонконге и Токио.

Karate Combat - современный спортивный портал, оптимизированный цифровым и мобильным контентом. Лига первой продемонстрирует биометрические и ДНК-данные, а также информацию о режиме питания, тренировках и т.д. в режиме реального времени посредством своего интерактивного монитора Heads-Up Display, предоставив поклонникам поистине беспрецедентную возможность ближе познакомиться с преимуществами и недостатками всех борцов.

«Карате возвращается! Около 50 млн. американцев на том или ином этапе своей жизни познакомились с этим боевым искусством, а число любителей карате по всему миру - и того больше. Однако до сегодняшнего дня профессиональной лиги карате не существовало» - отметил главный исполнительный директор Karate Combat Майкл ДеПьетро.

KARATE.COM является основным каналом дистрибуции контента посредством собственных платформ Karate Combat, в том числе и мобильных. Трансляции мероприятий и другой контент также доступны посредством различных цифровых, телевизионных и ОТТ-каналов по всему земному шару, включая приложение FITE, YouTube, Twitch, The Fight Network, Facebook, Rumble, Titan Channel и Dailymotion.

Присоединяйтесь к нам прямо сейчас на www.karate.com/

О компании Karate Combat

Karate Combat - ведущий бренд в мире карате, управляющий профессиональной лигой полноконтактной борьбы, подразделением спортивного оснащения и всемирной сетью Dojo. Посредством своего портала KARATE.com - всемирного «окна» в мир карате, - и фирменных мобильных приложений компания стремится развивать традиционное боевое искусство. Головной офис фирмы расположен в Нью-Йорке, а её филиалы функционируют в Калабасасе (Калифорния) и Будапеште. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.karate.com .

Контактная информация для представителей СМИ:

Оуэн Филлипс (Owen Phillips), Owen@karate.com

Видеo - https://www.youtube.com/watch?v=q0dVLdIn7vo

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/662439/Karate_Combat_Logo.jpg

SOURCE Karate Combat

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