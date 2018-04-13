GCL-Poly создает совместное предприятие по производству продукции на базе технологии CCZ с годовыми объёмами на уровне 20 ГВт

Данная технология получила название CCZ и представляет собой инновационный высокотехнологичный метод получения монокристаллов с использованием печи Чохральского, обеспечивающей их вытягивание вверх и сплавление. За один рабочий цикл печь позволяет вытягивать 8-10 стержней. В настоящий момент технология Чохральского с перезагрузкой (RCZ) является самым распространённым в отрасли методом. По сравнению с RCZ, кристаллические стержни, получаемые методом CCZ, отличаются повышенным качеством и более стабильной резистивностью, что делает их оптимальным вариантом для батарей PERC типов P и N.

За последний год компании GCL-Poly удалось значительно повысить рентабельность и качество продукции - благодаря использованию китайского оборудования, развитию цепочки поставок и оптимизации производственных процессов. К моменту ввода нового завода в эксплуатацию GCL-Poly станет единственной в мире компанией, осуществившей промышленное внедрение технологии CCZ, что позволит ей вести отрасль производства монокристаллических кремниевых пластин на принципиально новый уровень.

В апреле 2017 года компания сообщила о завершении процесса приобретения у SunEdison технологии CCZ пятого поколения - метода кристаллизации кремневодорода в псевдоожиженном слое (FBR) и сопутствующих активов. «Высококачественный гранулированный кремний FBR - идеальное сырье для CCZ. Эти технологии дополняют друг друга и позволяют достичь эффекта синергии 1+1>2», - отметил г-н Вань Юэпэн (Wan Yuepeng), главный технологический директор GCL-Poly. Этот высокотехнологический барьер и весьма ценная технология позволят значительно повысить ключевую конкурентоспособность компании.

О компании GCL-Poly

GCL-Poly Energy Holdings Limited (HK: 3800) входит в состав GOLDEN CONCORD Group (GCL). Компания является крупнейшим в мире поставщиком поликремния и пластин из него, а также одним из ведущих инвесторов и операторов объектов экологически безопасной и солнечной энергетики.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/676792/Wafer_Product_by_GCL_Poly.jpg

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