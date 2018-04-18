Swift Biosciences представляет онкологические панели Accel-Amplicon Plus для реализации проектов в области точной медицины

Новые протоколы таргетированного секвенирования позволяют объединять предварительно проверенный контент с возможностями индивидуальной настройки и представляют новые аналитические инструменты для ускоренного выявления и скрининга вариаций
АНН-АРБОР (ANN ARBOR), Мичиган, 18 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Swift Biosciences сегодня сообщила о коммерческом выпуске NGS-панелей Accel-Amplicon Plus™ для выявления раковых заболеваний - набора из девяти опухоспецифичных и узкоспециализированных генетических панелей, предназначенных для таргетированного секвенирования рака. Технология Accel-Amplicon обеспечивает возможность одновременной детекции однонуклеотидных вариаций, копирования нескольких вариаций, а также незначительных включений и удалений для комплексного покрытия участков на экзонов уровне в клинически релевантных генах. Эта методика также позволяет исследователям объединять предварительно проверенный контент и собственные цели к быстром, однопробирочном анализе, создавая таким образом более информативные и гибкие рабочие процедуры в целях достижения своих научных задач.
Каждая опухоль несёт в себе уникальную комбинацию геномных изменений, способных определять темпы роста опухоли и её реакцию на лечение. Таргетированное секвенирование с использованием cфокусированных, мультигенных аналитических панелей представляет собой точный и информативный метод быстрой идентификации клинически значимых вариаций в известных или гипотетических раковых клетках. Однако внедрение онкологических генетических панелей требует опыта в сфере биоинформатики, позволяющего выявлять генетические маркеры и дополнительные ресурсы для создания, оптимизации и проверки анализа.
Accel-Amplicon Plus предоставляет возможность модульного сочетания, что даёт трансляционным лабораториям повышенную гибкость внедрения сразу нескольких стратегий. Лаборатории могут отдать предпочтение обширному набору генов для комплексного профилирования опухолей, а в последствии доработать контент до уровня самых информативных маркеров, или же начать с фокусированного анализа для рутинного скрининга известных и клинических значимых вариаций. Каждый анализ может содержать до 1 500 ампликонов в панели. Все они разработаны и практически проверены специалистами Swift, а также полностью совместимы с размытыми FFPE-образцами или разбавленными пробами жидкостной биопсии.
«Онкологические панели Accel-Amplicon Plus потенциально способны совершить революцию в области исследований рака, - отметил Хэйли Фиске (Haley Fiske), главный коммерческий директор Swift Biosciences. - Объединяя предварительно проверенный и настраиваемый контент в единой панели, клинические исследователи могут извлекать максимальный объём данных из каждого образца опухоли и тем самым ускорять процесс обнаружения и скрининга раковых вариаций».
Онкологические панели Accel-Amplicon Plus включают девять аналитических наборов:
Панели заболеваний
- Панель колоректального рака Accel-Amplicon Plus™
- Панель синдрома Линча Accel-Amplicon Plus™
- Панель рака лёгких Accel-Amplicon Plus™
- Миелоидная панель Accel-Amplicon Plus™
Генетические панели
- Панель общего ракового профилирования 57G Accel-Amplicon Plus™
- Комплексная генетическая панель ТР53 Accel-Amplicon Plus™
- Панель генов BRCA1 и BRCA2 Accel-Amplicon Plus™
- Панель генов BRCA 1, BRCA 2 и PALB 2 Accel-Amplicon Plus™
- Панель РЭФР Accel-Amplicon Plus™
В число основных свойств и преимуществ онкологических NGS-панелей Accel-Amplicon Plus входят:
- Панели охватывают тысячи клинически значимых мутаций, содержащихся в базах данных COSMIC и ClinVar, включая встречающиеся в горячих точках мутагенеза, а также на экзоновом и полногеновом уровнях в ключевых генах.
- Выявляют аллельную частоту >1% редких вариаций, позволяя идентифицировать зародышевые и соматические мутации в рамках одного анализа
- Обеспечивают стабильную производительность и способны работать с расщеплёнными FFPE-пробами весом до 10 нанограмм или ограниченными образцами - например, бесклеточным ДНК, тонкоигольным пунктатом или иными производными малой биопсии
- Совместимы со всеми секвенсерами Illumina
Благодаря чрезвычайно информативному контенту. простому протоколу и надёжным результатам, панели подходят для различных сценариев применения в онкологии, включая:
- Обнаружение и подтверждение низкочастотных соматических вариаций
- Профилирование опухолей в свежих или законсервированных пробах
- Скрининг на предрасположенность к заболеваниям, ранее выявление и контроль рецидивов
- Анализ терапевтической эффективности и мониторинг
Одновременно с выпуском онкологической панели Accel-Amplicon Plus Cancer Panel кампания представила Swift Bioinformatics Resources - ряд коммерческих и общедоступных решений для ускоренного анализа крупных наборов NGS-данных. Первые два инструмента поддерживают процедуру таргетированного секвенирования Swift - это Primerclip™, общедоступный инструмент для обрезания праймера, и FAST Analysis™, программное обеспечение от Genialis для интуитивного выявления вариаций, объединяющее в сфере функции выравнивания, идентификации аллелей и генерирования сводного отчёта.
Онкологические NGS-панели Accel-Amplicon Plus уже доступны в широкой продаже. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.swiftbiosci.com.
О компании Swift Biosciences
Swift Biosciences специализируется на подготовке библиотек NGS. Компания с головным офисом в Анн-Арбор (штат Мичиган) разрабатывает инновационные решения для преспективных сценариев прикладного применения на базе технологий секвенирования нового поколения, включая полногеномное секвенирование, таргетированное секвенирование ДНК и эпигенетический анализ.
Продукты Swift Biosciences предназначены помогать клиентам быстрее и проще анализировать сложные биологические образцы, с повышенной степенью чувствительности и точности, и совместимы с самыми передовыми инструментами. Swift Biosciences является первой компанией, предоставляющей решения для подготовки библиотек на всех крупнейших платформах секвенирования, включая Pacific Biosciences®, Illumina® и Ion Torrent™.
Компания была учреждена в феврале 2010 года, а её потенциал в сфере разработки продуктов обеспечивает возможность прикладного применения в многочисленных инновационных отраслях, включая агригеномику, фармацевтику, биотехнологии, онкологические и научные исследования.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт SwiftBioSci.com и следите за новостями Swift Biosciences в Twitter (@SwiftBioSci).
SOURCE Swift Biosciences
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