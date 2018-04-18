Swift Biosciences представляет онкологические панели Accel-Amplicon Plus для реализации проектов в области точной медицины

Каждая опухоль несёт в себе уникальную комбинацию геномных изменений, способных определять темпы роста опухоли и её реакцию на лечение. Таргетированное секвенирование с использованием cфокусированных, мультигенных аналитических панелей представляет собой точный и информативный метод быстрой идентификации клинически значимых вариаций в известных или гипотетических раковых клетках. Однако внедрение онкологических генетических панелей требует опыта в сфере биоинформатики, позволяющего выявлять генетические маркеры и дополнительные ресурсы для создания, оптимизации и проверки анализа.

Accel-Amplicon Plus предоставляет возможность модульного сочетания, что даёт трансляционным лабораториям повышенную гибкость внедрения сразу нескольких стратегий. Лаборатории могут отдать предпочтение обширному набору генов для комплексного профилирования опухолей, а в последствии доработать контент до уровня самых информативных маркеров, или же начать с фокусированного анализа для рутинного скрининга известных и клинических значимых вариаций. Каждый анализ может содержать до 1 500 ампликонов в панели. Все они разработаны и практически проверены специалистами Swift, а также полностью совместимы с размытыми FFPE-образцами или разбавленными пробами жидкостной биопсии.

«Онкологические панели Accel-Amplicon Plus потенциально способны совершить революцию в области исследований рака, - отметил Хэйли Фиске (Haley Fiske), главный коммерческий директор Swift Biosciences. - Объединяя предварительно проверенный и настраиваемый контент в единой панели, клинические исследователи могут извлекать максимальный объём данных из каждого образца опухоли и тем самым ускорять процесс обнаружения и скрининга раковых вариаций».

Онкологические панели Accel-Amplicon Plus включают девять аналитических наборов:

Панели заболеваний

Панель колоректального рака Accel-Amplicon Plus™

Панель синдрома Линча Accel-Amplicon Plus™

Панель рака лёгких Accel-Amplicon Plus™

Миелоидная панель Accel-Amplicon Plus™

Генетические панели

Панель общего ракового профилирования 57G Accel-Amplicon Plus™

Комплексная генетическая панель ТР53 Accel-Amplicon Plus™

Панель генов BRCA1 и BRCA2 Accel-Amplicon Plus™

Панель генов BRCA 1, BRCA 2 и PALB 2 Accel-Amplicon Plus™

Панель РЭФР Accel-Amplicon Plus™

В число основных свойств и преимуществ онкологических NGS-панелей Accel-Amplicon Plus входят:

Панели охватывают тысячи клинически значимых мутаций, содержащихся в базах данных COSMIC и ClinVar, включая встречающиеся в горячих точках мутагенеза, а также на экзоновом и полногеновом уровнях в ключевых генах.

Выявляют аллельную частоту >1% редких вариаций, позволяя идентифицировать зародышевые и соматические мутации в рамках одного анализа

Обеспечивают стабильную производительность и способны работать с расщеплёнными FFPE-пробами весом до 10 нанограмм или ограниченными образцами - например, бесклеточным ДНК, тонкоигольным пунктатом или иными производными малой биопсии

Совместимы со всеми секвенсерами Illumina

Благодаря чрезвычайно информативному контенту. простому протоколу и надёжным результатам, панели подходят для различных сценариев применения в онкологии, включая:

Обнаружение и подтверждение низкочастотных соматических вариаций

Профилирование опухолей в свежих или законсервированных пробах

Скрининг на предрасположенность к заболеваниям, ранее выявление и контроль рецидивов

Анализ терапевтической эффективности и мониторинг

Одновременно с выпуском онкологической панели Accel-Amplicon Plus Cancer Panel кампания представила Swift Bioinformatics Resources - ряд коммерческих и общедоступных решений для ускоренного анализа крупных наборов NGS-данных. Первые два инструмента поддерживают процедуру таргетированного секвенирования Swift - это Primerclip™, общедоступный инструмент для обрезания праймера, и FAST Analysis™, программное обеспечение от Genialis для интуитивного выявления вариаций, объединяющее в сфере функции выравнивания, идентификации аллелей и генерирования сводного отчёта.

Онкологические NGS-панели Accel-Amplicon Plus уже доступны в широкой продаже. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.swiftbiosci.com .

О компании Swift Biosciences

Swift Biosciences специализируется на подготовке библиотек NGS. Компания с головным офисом в Анн-Арбор (штат Мичиган) разрабатывает инновационные решения для преспективных сценариев прикладного применения на базе технологий секвенирования нового поколения, включая полногеномное секвенирование, таргетированное секвенирование ДНК и эпигенетический анализ.

Продукты Swift Biosciences предназначены помогать клиентам быстрее и проще анализировать сложные биологические образцы, с повышенной степенью чувствительности и точности, и совместимы с самыми передовыми инструментами. Swift Biosciences является первой компанией, предоставляющей решения для подготовки библиотек на всех крупнейших платформах секвенирования, включая Pacific Biosciences®, Illumina® и Ion Torrent™.

Компания была учреждена в феврале 2010 года, а её потенциал в сфере разработки продуктов обеспечивает возможность прикладного применения в многочисленных инновационных отраслях, включая агригеномику, фармацевтику, биотехнологии, онкологические и научные исследования.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт SwiftBioSci.com и следите за новостями Swift Biosciences в Twitter (@SwiftBioSci).

SOURCE Swift Biosciences

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