Организаторы 123-й сессии Кантонской ярмарки обновляют структуру мероприятия для содействия росту международной торговли

Ознакомиться с перечнем всех категорий продукции, представленных на Кантонской ярмарке, можно по ссылке: http://i.cantonfair.org.cn/en/Categories/Index

«На протяжении вот уже 40 лет с момента внедрения политики реформ и открытости Кантонская ярмарка верой и правдой служит целях отечественных и зарубежных предприятий, играя активную роль в реализации китайской стратегии открытости и социально-экономического развития, - отметил Ван Биннань (Wang Bingnan), заместитель директора департамента коммерции и заместитель управляющего директора мероприятия. - Кантонская ярмарка предоставляет инновационные системы и бизнес-модели, повышает качество обслуживания, продвигает и содействует балансу международной торговли. Наша выставка превратилась в важную платформу, открывающую всему миру окно в Китай».

Всё больше экспонентов из 2 149 компаний, представляющих свою продукцию в Национальном павильоне, делают акцент на «интеллектуальном производстве». На текущей сессии выставки представлено беспрецедентное количество высокотехнологичных и экологически безопасных товаров, в основу которых положены интеллектуальные разработки специалистов Поднебесной.

В Международном павильоне площадью 20 000 кв. метров с 992 выставочными стендами свою продукцию демонстрируют 617 предприятий из 34 стран и регионов мира. Покупатели получат возможность пообщаться с впервые участвующими в Кантонской ярмарке вендорами и делегациями из Украины, Таиланда и Непала. Посетителей Павильона ждёт и комплексная экспозиция отрасли здравоохранения, где представлены высококлассные и органические изделия бытовой химии от ведущих брендов США, Франции и Германии.

В рамках 123-й сессии Кантонской ярмарки пройдут многочисленные тематические форумы и отраслевые конференции, участники которых обсудят вопросы развития международного рынка, дизайнерских инноваций, бренд-маркетинга, новейших тенденций моды, технологий, продвижения региональных отраслей промышленности и оптимизации корпоративных систем контроля качества. Кроме того, организаторы выставки проведут ряд тематических мероприятий, посвящённых дизайну, а также модный показ с демонстрацией моделей от 102 компаний из 12 стран и регионов мира.

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием «Кантонская ярмарка», проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/678708/Canton_Fair.jpg

SOURCE Canton Fair