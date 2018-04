La 123e Foire de canton s'ouvre avec une structure optimisée pour accueillir un commerce international en plein essor

Pour voir une liste de toutes les catégories de produits représentés à la Foire de Canton, rendez-vous sur : http://i.cantonfair.org.cn/en/Categories/Index

« Au cours des 40 dernières années de réformes et d'ouverture, la Foire de Canton a servi des entreprises nationales et internationales et a joué un rôle actif dans la mise en œuvre des mesures d'ouverture en Chine, mais aussi sur le plan du développement social et économique », a déclaré Wang Bingman, directeur adjoint du service commercial et directeur général adjoint de la Foire de Canton. « La Foire de Canton propose des systèmes et des modèles commerciaux innovants, améliore la qualité des services et encourage et équilibre le commerce international. Elle est devenue une plateforme importante permettant à la Chine de s'ouvrir au monde extérieur. »

Parmi les 2149 sociétés de marques qui exposent dans le National Pavilion, plus d'exposants de marques soulignent la « production intelligente chinoise ». Un nombre croissant de produits de haute technologie et écologiques avec des droits de propriété intellectuelle autodéveloppés sont également présentés.

L'International Pavilion (le Pavilion), une zone de 20 000 mètres carrés hébergeant 992 stands d'exposition, abrite 617 sociétés venues de 34 pays et régions afin de présenter leurs produits. Les acheteurs auront l'opportunité de parler avec des fournisseurs et des groupes d'Ukraine, de Thaïlande et du Népal venus pour la première à la Foire de Canton. Un groupement industriel complet dans le domaine de la santé sera également inauguré au Pavilion et rassemblera des marques chimiques haut de gamme fabricant des produits bio du quotidien en provenance des États-Unis, de France et d'Allemagne.

La 123e Foire de Canton hébergera également des forums thématiques et des sommets industriels traitant de problématiques telles que le développement du marché international, l'innovation conceptuelle, le marketing de marque, les tendances de la mode, la technologie, la promotion de l'industrie locale et l'amélioration du contrôle qualité d'entreprise. De plus, la Foire de Canton organisera une série d'activités thématiques sur le design et des défilés de création de mode originaux, présentant les travaux de 102 sociétés de design venues de 12 pays et régions.

À propos de la Foire de Canton

La Foire d'import-export de Chine, également connue sous le nom de la Foire de Canton, est organisée deux fois par an à Guangzhou, chaque printemps et chaque automne. Fondée en 1957, la foire est aujourd'hui une exposition complète bénéficiant de la plus longue histoire, du plus haut niveau de qualité, de la plus grande envergure et du plus grand nombre de produits exposés lors de foires en Chine. Elle représente également la foire affichant la plus diverse répartition de l'origine de ses acheteurs et celle qui engendre les plus importants revenus commerciaux en Chine.

