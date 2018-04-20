Полмиллиона FAN ID заказано болельщиками Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8312451-2018-fifa-world-cup-fan-ids/

Половину FAN ID заказали граждане РФ. Граждане США заказали 22,5 тыс FAN ID, Мексики - 16 тыс, Китая - 14,5 тыс, Колумбии - 14,2 тыс, Аргентины - почти 13 тыс, Перу - 12 тыс, Германии - 10,6 тыс, Бразилии - 9,7 тыс, Египта - 8 тыс, и так далее.

Из полумиллиона заказавших FAN ID - 25% женщин.

50% FAN ID заказано болельщиками возрасте 25-44 года. 8% паспортов заказано для зрителей младше 17 лет.

Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя. Это уникальный проект, разработанный Российской Федерацией специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. FAN ID является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи турнира. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрел билет на матч. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте http://www.fan-id.ru/ или зарегистрироваться в одном из центров регистрации, которые расположении в России. Вместе с входным билетом FAN ID обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион.

Иностранные зрители и лица без гражданства могут въехать в Россию в течение периода, который начинается за десять дней до даты проведения первого матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и заканчивается в день проведения последнего матча. Таким образом, въехать по FAN ID в Россию можно будет с 4 июня по 15 июля 2018 года. При этом покинуть страну владельцы FAN ID должны не позднее 25 июля 2018 года.

Также паспорт болельщика дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и в общественном транспорте городов-организаторов в дни проведения матчей.

FAN ID можно получить в центрах выдачи в России, зарубежных подразделениях Россотрудничества, визовых центрах VFS Global по всему миру или заказать почтовую доставку.

Представители СМИ могут обратиться за дополнительной статистикой заказанных FAN ID по странам по адресу media@minsvyaz.ru.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/678158/FIFA_FAN_IDs.jpg )



Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8312451-2018-fifa-world-cup-fan-ids/

SOURCE Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation