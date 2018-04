Les fans de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ ont commandé un demi-million de FAN ID

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.multivu.com/players/uk/8312451-2018-fifa-world-cup-fan-ids/

50 % des FAN ID ont été commandées par des citoyens de la Fédération de Russie. Les ressortissants des États-Unis ont commandé 22 500 FAN ID, le Mexique 16 000, la Chine 14 500, la Colombie 14 200, l'Argentine près de 13 000, le Pérou 12 000, l'Allemagne 10 600, le Brésil 9 700, l'Égypte 8 000, et la liste continue.

Sur les 500 000 personnes qui ont commandé des FAN ID, 25 % sont des femmes.

50 % des FAN ID ont été commandées par des fans âgés de 25 à 44 ans. 8 % des ID FAN ont été commandées par des spectateurs de moins de 17 ans.

La FAN ID est une carte de spectateur personnalisée. Ce projet unique a été développé par la Fédération de Russie spécialement pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018™. La FAN ID est un document personnel qui est délivré gratuitement une fois pour tous les matchs du tournoi. Toute personne ayant acheté un billet pour assister à un match doit se procurer une FAN ID. Pour cela, il est nécessaire de remplir un formulaire de demande à l'adresse http://www.fan-id.ru ou de s'inscrire dans l'un des Centres de distribution de FAN ID situés en Russie. Combinée à un billet de match, la FAN ID assurera un accès rapide et pratique au stade pour tous les spectateurs.

Les citoyens étrangers et les apatrides peuvent entrer en Russie sans visa avec une FAN ID pendant la période commençant 10 jours avant la date du premier match de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ et se terminant à la date du dernier match. Par conséquent, il est possible d'entrer en Russie avec une FAN ID du 4 juin au 15 juillet 2018. Les détenteurs de FAN ID devront quitter le pays au plus tard le 25 juillet 2018.

La FAN ID permet également aux spectateurs de voyager gratuitement à bord de trains supplémentaires reliant les villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ ainsi que dans les transports publics des villes hôtes les jours de match.

Vous pouvez vous procurer une FAN ID dans les Centres de distribution de FAN ID en Russie, les bureaux internationaux de la Rossotrudnichestvo et les centres de demande de visa VFS Global dans le monde entier, ou en demandant une livraison postale.

Pour obtenir des statistiques détaillées par pays sur le nombre de FAN ID commandées, les représentants des médias peuvent écrire à media@minsvyaz.ru

