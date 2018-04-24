Модуль из половинных монокристаллических PERC-элементов от LONGi Solar ставит новый мировой рекорд мощности, превышая отметку в 360 Вт

Пристальное внимание LONGi к технологии PERC позволяет значительно снизить полную приведенную стоимость энергии, тем самым способствуя сетевому паритету и повышая технологическую планку в фотоэлектрической отрасли. На сегодняшний день технология PERC продолжает набирать популярность, особенно при реализации китайских проектов «Тop Runner». По прогнозам специалистов, к 2020 году на долю оборудования с использованием данной технологии будет приходиться 65 ГВт общей мощности солнечных электросистем и 40% всех мировых поставок.

Д-р Цзюнь Лю (Jun Lv), вице-президент LONGi Solar, пояснил: «В основе модуля LONGi Solar на базе 120 половинных монокристаллических PERC-элементов лежит наша передовая технология. Средняя эффективность элемента достигает 22%; коэффициент эксплуатационной деградации в первый год составляет менее 2%, а затем стабилизируется на уровне менее 0,55% в год. Технология PERC доказала свою способность повышать производительность энергогенерации в условиях низкой освещенности, а также свою превосходную стойкость к возникновению точек перегрева».

Компания LONGi высокими темпами модернизирует свою линию по производству солнечных элементов и планирует осуществить полный переход на PERC в этом году. Вместе с этим, совместно со стратегическими партнерами компания обеспечит поставку 8 ГВт PERC-элементов для полноценного удовлетворения рыночного спроса на высокоэффективные продукты. Предприятие постепенно наладит массовое производство своих монокристаллических модулей-рекордсменов.

LONGi гордится статусом высокотехнологичного производителя фотоэлектрического оборудования и не жалеет усилий и средств для создания инноваций в масштабах всех отраслевой цепочки монокристаллических продуктов. За последние пять лет инвестиции компании в НИОКР достигли 2,38 млрд. юаней (380 млн. долл. США), включая 1,108 млрд. юаней (175,9 млн. долл. США), потраченные в одном только 2017 году. LONGi пользуется признанием отрасли как производитель с самым обширным научно-исследовательским и проектно-конструкторским бюджетом в мире.

Президент компании Ли Вэньсюэ (Li Wenxuе) добавил: «LONGi удалось достичь оптимального баланса между высокой мощностью и эффективностью, сделав акцент на достижении лидерства в обоих аспектах. Выступая в качестве двигателя и пионера сферы высокоэффективных и качественных продуктов, наши модули PERC обеспечивают пользователям дополнительную ценность и ускоренную окупаемость инвестиций, генерируют больше экологически чистой электроэнергии, эффективно содействуют достижению сетевого паритета и способствуют стабильному развитию альтернативной энергетики в мировом масштабе».

SOURCE LONGi Solar