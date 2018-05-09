Криштиану Роналду анонсирует новый мультсериал «STRIKER FORCE 7», созданный в сотрудничестве с Graphic India и VMS Communications

«Я всегда был горячим поклонником супергероев, и поэтому очень рад помочь в создании новой анимационной серии, - прокомментировал Криштиану Роналду. - Футболь объединяет культуры и народы по всему земному шару, и я уверен, что отличные анимационные герои способны сделать то же самое. Поэтому я так рад объединить свою страсть по отношению к футболу и супергероям в рамках этого проекта, дабы разделить ее со своими фанатами».

«Криштиану Роналду вдохновляет миллионы людей по всему миру своей решимостью, профессиональной этикой и потрясающим мастерством игры. CR7 - реальный супергерой для целого поколения игроков, а Striker Force 7 объединит мировую команду персонажей из всех уголков земного шара (и даже всей вселенной), являющихся яркими представителями разнообразия и крутости миллионов поклонников этой игры», - добавил Шарад Девараджан (Sharad Devarajan), один из создателей и продюсер новой серии, а также главный исполнительный директор Graphic India.

«Мы рады вот уже более чем пятилетнему сотрудничеству с Криштиану и Polaris Sports: лучших партнеров сложно себе и представить. Имя Криштиану Роналду - синоним профессионализма, преданности своему делу и успеха. По этой причине он является кумиром для миллионов людей по всему земному шару. Он стал самым популярным спортсменом в социальных сетях неслучайно; поэтому создание анимационной серии с участием настоящей легенды вроде Криштиану стало вполне очевидным выбором для нас», - прокомментировал Диего Гвардерас (Diego Guarderas), главный операционный директор VMS Communications.

Анимационная серия была создана Роналду и Шарадом Деварджаном, выступившими исполнительными продюсерами, вместе с Диего Гардерасом из VMS Communications, командой специалистов Polaris Sports и Джеваном Каном (Jeevan J. Kang), креативным директором Graphic India и ведущим дизайнером персонажей серии.

Дополнительная информация о датах выпуска серии будет обнародована в скором времени. Поклонники могут получить больше актуальных сведений на веб-сайте www.strikerforce7.com .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/689332/STRIKERFORCE7_CRISTIANO_01.jpg

SOURCE Graphic India

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http://www.strikerforce7.com

