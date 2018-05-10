Президенту России Владимиру Путину вручили Паспорт болельщика.

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«Россия первая в мире реализовала проект "Паспорт болельщика" на матчах FIFA. Уникальная технология позволяет заранее проверить участников турнира и обеспечить высокий уровень безопасности во время матчей. Мы успешно протестировали эту технологию на Кубке конфедераций FIFA 2017 года. Всего мы готовы выдать до двух миллионов паспортов болельщиков. На данный момент заказано более 675 тысяч паспортов», - сказал глава Минкомсвязи России.

Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Ответственным исполнителем по реализации проекта является Минкомсвязь России.

FAN ID является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрел билет на матч ЧМ-2018. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте http://www.fan-id.ru/ или зарегистрироваться в центре регистрации и выдачи паспортов болельщика. Вместе с входным билетом FAN ID обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Иностранные зрители смогут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт болельщика дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни проведения матчей. FAN ID можно получить в центрах выдачи в России, зарубежных подразделениях Россотрудничества, визовых центрах VFS Global по всему миру или заказать почтовую доставку.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/688377/Russian_Federation_FAN_ID.jpg )

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8325451-fan-id-vladimir-putin-world-cup/

SOURCE Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation