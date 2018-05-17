Американская компания Export Portal примет участие в московской ECOM EXPO '18; генеральный директор планирует обсудить с блокчейновым сообществом следующий этап развития в России

Страны по всему миру изучают возможности для достижения прорывов и преуспевания в сфере блокчейна. Дубай, Россия, Америка и другие государства стремятся идти в авангарде этой волны интегрированной торговли. Генеральный директор Export Portal г-жа Элли Спину (Ally Spinu) примет участие в предстоящем мероприятии, дабы провести открытые дискуссии с представителями государственной власти, малого и среднего бизнеса, лидерами цепочки поставок, а также с сообществами электронной торговли и блокчейна. Нынешняя цифровая эпоха устраняет все ограничения с точки зрения объемов международной импортно-экспортной торговли.

Как отметила г-жа Спину: «Компании Export Portal удалось пойти дальше этапа подтверждения концепции - на сегодняшний день мы уже готовы к новому шагу в своем развитии. Россия, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток станут тем полем битвы, где будет одержана победа в следующей, интеллектуальной, технологической и блокчейновой торговой войне».

Всех желающих встретиться с главой отдела международного бизнес-развития Export Portal в преддверии выставки ECOM EXPO '18 просим обращаться к нам:

russia@exportportal.com

WhatsApp: +1 (818)213-6181

21-24 мая: +1 (818)965-9399

Мы говорим по-русски: https://www.youtube.com/watch?v=8g8fvH7MgrI

О компании Export Portal и ExportPortal.com:

Непрерывно растущее число проблем с конфиденциальностью данных; миллиардные объемы незаконной торговли; потерянные прибыли и недополученные налоги, неэффективная транспортная документация и недостаточная прозрачность наряду с многочисленными посредниками, раздуванием штатов и расходов - вот лишь некоторые причины, почему идея создания американской экосистемы международного экспортного портала в формате «бизнес-бизнесу» B2B Export Portal появилась задолго до нынешней беспорядочной шумихи. Мелкие, малые и средние предприятия по всему миру устали от постоянного мошенничества и опасаются выходить на новые рынки, однако при этом стремятся осваивать сферу международной торговли.

Задолго до появления религии, политики, общих языков, протоколов и санкций ...в мире существовала торговля. Export Portal представляет ТОЛЬКО проверенный бизнес (VBO). Мы приглашаем к сотрудничеству посланников региональных брендов, писателей, Интернет- и видеоблоггеров. Отправляйте запросы по адресу: Careers@exportportal.com .

Департамент по связям с инвесторами:

Джон Загайтис (John Zahaitis)

http://ec-b2b.com/

+1 (818)965-9399

investors@exportportal.com

Контактная информация для представителей СМИ:

Джон Загайтис (John Zahaitis)

Export Portal

+1 (818)965-9399

media@exportportal.com

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