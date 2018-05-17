Американская компания Export Portal примет участие в московской ECOM EXPO '18; генеральный директор планирует обсудить с блокчейновым сообществом следующий этап развития в России

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LOS ANGELES), 17 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Технологическая компания Export Portal из Лос-Анджелеса продолжит свой тур по 100 странам и обсудит будущее блокчейна с производителями и идейными лидерами России и СНГ в ходе выставки ECOM EXPO '18, которая пройдет в Москве с 21 по 24 мая. Команда Export Portal считает, что блокчейновая торговля является единственным способом в ближайшие годы возглавить мировой процесс перехода к Четвертой промышленной революции.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/692717/Export_Portal_ECOM_EXPO_Moscow.jpg
Страны по всему миру изучают возможности для достижения прорывов и преуспевания в сфере блокчейна. Дубай, Россия, Америка и другие государства стремятся идти в авангарде этой волны интегрированной торговли. Генеральный директор Export Portal г-жа Элли Спину (Ally Spinu) примет участие в предстоящем мероприятии, дабы провести открытые дискуссии с представителями государственной власти, малого и среднего бизнеса, лидерами цепочки поставок, а также с сообществами электронной торговли и блокчейна. Нынешняя цифровая эпоха устраняет все ограничения с точки зрения объемов международной импортно-экспортной торговли.
Как отметила г-жа Спину: «Компании Export Portal удалось пойти дальше этапа подтверждения концепции - на сегодняшний день мы уже готовы к новому шагу в своем развитии. Россия, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток станут тем полем битвы, где будет одержана победа в следующей, интеллектуальной, технологической и блокчейновой торговой войне».
Всех желающих встретиться с главой отдела международного бизнес-развития Export Portal в преддверии выставки ECOM EXPO '18 просим обращаться к нам:
russia@exportportal.com
WhatsApp: +1 (818)213-6181
21-24 мая: +1 (818)965-9399
Мы говорим по-русски: https://www.youtube.com/watch?v=8g8fvH7MgrI
О компании Export Portal и ExportPortal.com:
Непрерывно растущее число проблем с конфиденциальностью данных; миллиардные объемы незаконной торговли; потерянные прибыли и недополученные налоги, неэффективная транспортная документация и недостаточная прозрачность наряду с многочисленными посредниками, раздуванием штатов и расходов - вот лишь некоторые причины, почему идея создания американской экосистемы международного экспортного портала в формате «бизнес-бизнесу» B2B Export Portal появилась задолго до нынешней беспорядочной шумихи. Мелкие, малые и средние предприятия по всему миру устали от постоянного мошенничества и опасаются выходить на новые рынки, однако при этом стремятся осваивать сферу международной торговли.
Задолго до появления религии, политики, общих языков, протоколов и санкций ...в мире существовала торговля. Export Portal представляет ТОЛЬКО проверенный бизнес (VBO). Мы приглашаем к сотрудничеству посланников региональных брендов, писателей, Интернет- и видеоблоггеров. Отправляйте запросы по адресу:Careers@exportportal.com.
Департамент по связям с инвесторами:
Джон Загайтис (John Zahaitis)
http://ec-b2b.com/
+1 (818)965-9399
investors@exportportal.com
Контактная информация для представителей СМИ:
Джон Загайтис (John Zahaitis)
Export Portal
+1 (818)965-9399
media@exportportal.com
SOURCE Export Portal
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