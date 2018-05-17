Американская компания Export Portal примет участие в московской ECOM EXPO '18; генеральный директор планирует обсудить с блокчейновым сообществом следующий этап развития в России

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Export Portal

01:51 ET

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LOS ANGELES), 17 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Технологическая компания Export Portal из Лос-Анджелеса продолжит свой тур по 100 странам и обсудит будущее блокчейна с производителями и идейными лидерами России и СНГ в ходе выставки ECOM EXPO '18, которая пройдет в Москве с 21 по 24 мая.  Команда Export Portal считает, что блокчейновая торговля является единственным способом в ближайшие годы возглавить мировой процесс перехода к Четвертой промышленной революции.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/692717/Export_Portal_ECOM_EXPO_Moscow.jpg  

Страны по всему миру изучают возможности для достижения прорывов и преуспевания в сфере блокчейна.  Дубай, Россия, Америка и другие государства стремятся идти в авангарде этой волны интегрированной торговли.  Генеральный директор Export Portal г-жа Элли Спину (Ally Spinu) примет участие в предстоящем мероприятии, дабы провести открытые дискуссии с представителями государственной власти, малого и среднего бизнеса, лидерами цепочки поставок, а также с сообществами электронной торговли и блокчейна.  Нынешняя цифровая эпоха устраняет все ограничения с точки зрения объемов международной импортно-экспортной торговли.

Как отметила г-жа Спину: «Компании Export Portal удалось пойти дальше этапа подтверждения концепции - на сегодняшний день мы уже готовы к новому шагу в своем развитии.  Россия, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток станут тем полем битвы, где будет одержана победа в следующей, интеллектуальной, технологической и блокчейновой торговой войне».

Всех желающих встретиться с главой отдела международного бизнес-развития Export Portal в преддверии выставки ECOM EXPO '18 просим обращаться к нам:
russia@exportportal.com  
WhatsApp:  +1 (818)213-6181
21-24 мая:  +1 (818)965-9399
Мы говорим по-русски:  https://www.youtube.com/watch?v=8g8fvH7MgrI

О компании Export Portal и ExportPortal.com:
Непрерывно растущее число проблем с конфиденциальностью данных; миллиардные объемы незаконной торговли; потерянные прибыли и недополученные налоги, неэффективная транспортная документация и недостаточная прозрачность наряду с многочисленными посредниками, раздуванием штатов и расходов - вот лишь некоторые причины, почему идея создания американской экосистемы международного экспортного портала в формате «бизнес-бизнесу» B2B Export Portal появилась задолго до нынешней беспорядочной шумихи.  Мелкие, малые и средние предприятия по всему миру устали от постоянного мошенничества и опасаются выходить на новые рынки, однако при этом стремятся осваивать сферу международной торговли.

Задолго до появления религии, политики, общих языков, протоколов и санкций ...в мире существовала торговля.  Export Portal представляет ТОЛЬКО проверенный бизнес (VBO).  Мы приглашаем к сотрудничеству посланников региональных брендов, писателей, Интернет- и видеоблоггеров.  Отправляйте запросы по адресу:Careers@exportportal.com.

Департамент по связям с инвесторами:
Джон Загайтис (John Zahaitis)
http://ec-b2b.com/ 
+1 (818)965-9399
investors@exportportal.com

Контактная информация для представителей СМИ:
Джон Загайтис (John Zahaitis)
Export Portal
+1 (818)965-9399
media@exportportal.com

 

SOURCE Export Portal

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Американская компания Export Portal примет участие в московской ECOM EXPO '18; генеральный директор планирует обсудить с блокчейновым сообществом следующий этап развития в России

News provided by

Export Portal

01:51 ET