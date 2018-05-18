Компания GCL SI представит новые высокоэффективные модули на SNEC

Экспозиция GCL Group на SNEC расположится на стенде площадью 968 кв. м в «Зале международных брендов и проектов солнечной энергетики» (Е1). Компания привезет на выставку свои новейшие разработки, охватывающие все аспекты фотоэлектрической отрасли, включая интеграцию прикладных солнечных технологий, создание отраслевой цепочки смарт-энергетики, «умные дома», а также комбинированное использование солнечной и тепловой энергии. Самой ожидаемой новинкой от GCL SI является революционная технология FBR + CCz наряду с широким спектром высокоэффективных моно- и мультимодулей, некоторые из которых разработаны специально для реализуемых компанией проектов по борьбе с нищетой. Эрик Ло (Eric Luo), президент GCL SI, отметил, что его компания продолжит наращивать усилия в сфере НИОКР и приносить своим клиентам дополнительную ценность.

На сегодняшний день, предприятие способно производить модули мощностью около 6 ГВт, а в 2017 году объем поставок продукции достиг 4,84 ГВт, что сделало GCL SI одним из крупнейших поставщиков в мире. Средняя эффективность ее высокопроизводительных поликристаллических PERC-элементов из черного кремния достигает 20,8%, а максимальный показатель достигает 21,3%. Мощность поликристаллического 60-элементного модуля GSL SI превышает 300 Вт - и это высочайший в отрасли показатель производительности поликристаллического изделия. GCL SI принимала участие в тендерах на реализацию двух проектов «Front-runner» - в Чанчжи и Тунчуане.

Согласно прогнозам, в ближайшие несколько лет отрасль фотоэлектрического оборудования будет демонстрировать стабильный рост. В частности, продолжит увеличиваться спрос на подобную продукцию со стороны зарубежных развивающихся рынков. GCL SI планирует и дальше наращивать свой потенциал в сфере разработки высокоэффективных продуктов, консолидировать основные направления своей деятельности и концентрировать свои усилия на освоении зарубежных рынков. В 2017 году рост международного бизнеса компании составил 20% в годовом исчислении, и на долю зарубежных поставок пришлось 26,37% всего товарооборота. Ожидается, что в 2018 году этот показатель достигнет 50%.

В своей деятельности GCL SI руководствуется рыночным спросом и предоставляет высококачественные эффективные изделия для различных сценариев прикладного применения по всему земному шару. Высокоэффективные элементы, МВВ-модули и двухсторонние изделия компании отвечают потребностям китайских проектов «Front-runner» и зарубежных потребителей. Путем разработки пакетов модульной интеграции компания также стремится удовлетворять индивидуальные запросы отечественных и иностранных заказчиков. Кроме того, GCL SI продолжает продвигать технологии смарт-производства и содействует ускорению процессов перехода производства к автоматизации и дигитализации. В собственном производстве предприятие активно использует такие информационные технологии, как Интернет и Интернет вещей. Используемые компанией методы рационального и интеллектуального производства повышают качество и эффективность продукции, помогая GCL-SI достигать целей высококачественного бизнес-развития.

О выставке SNEC PV Power Expo

Выставка SNEC PV Power Expo (SNEC), которая в этом году проводится уже 12-й раз, была учреждена Азиатской ассоциацией фотоэлектрической отрасли (Asian Photovoltaic Industry Association (APVIA)), Китайским обществом альтернативной энергетики (China Renewable Energy Society (CRES)) и Китайской ассоциацией отрасли альтернативной энергетики (Chinese Renewable Energy Industries Association (CREIA)). Мероприятие проходит при спонсорской поддержке 19 международных организаций, включая Американскую ассоциацию отрасли солнечной энергетики (US Solar Energy Industry Association (SEIA)) и др. Являясь крупнейшей в мире выставкой сферы инновационной энергетики и важной платформой для демонстрации современных технологий ведущими предприятиями, экспозиция SNEC включает оборудование для фотоэлектрического производства, материалы, элементы, прикладные продукты и модули, а также солнечные проекты и системы, охватывающие все звенья отраслевой цепочки.

О компании GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (002506.SZ) (GCL-SI) входит в состав GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI разрабатывает и производит комплексные, суперсовременные интегрированные энергетические системы и стремится завоевать статус мирового лидера в сфере солнечной энергетики.

SOURCE GCL System