Подразделение клинических сервисов WCG (WIRB-Copernicus Group) открывает филиал в Японии

«Представительство WCG в Токио станет центром деятельности нашего подразделения клинических сервисов по всей Азии, а также позволит нам обеспечить дальнейший рост нашей Группы по привлечению пациентов, - отметил д.м.н. Дональд Дьезо (Donald A. Deieso), глава правления и генеральный директор WCG. - Расширяя масштабы глобального присутствия WCG, мы стараемся гарантировать каждому исследованию - особенно самым сложным и проблемным, - доступ к новейшим разработкам нашей компании в сфере оптимизации исследовательского процесса, детекции сигналов и привлечении пациентов».

WCG осуществляет активную деятельность в 65 странах по всему миру, помогая спонсорам исследований, подрядным исследовательским организациям (ПИО) и исследовательским центрам эффективные сотрудничать в проведении более быстрых, безопасных и прогнозируемых клинических исследований.

За последнее десятилетие Азия превратилась в все более привлекательное направление для клинических исследователей. Здешняя инфраструктура ориентирована на повышение скорости, обеспечение рентабельности и высокого качества подобных работ. С населением в более чем четыре миллиарда человек Азия также предоставляет спонсорам исследований доступ к широкому кругу пациентов.

О компании WCG (WIRB-Copernicus Group)

WCG ( WIRB-Copernicus Group ) - ведущий мировой поставщик решений, значительно повышающих качество и эффективность клинических исследований. Являясь первой в своём роде клинической сервисной организацией (CSO), WCG предоставляет биофармацевтическим компаниям и исследовательским организациям возможность ускорить разработку новых лекарственных препаратов и методов лечения пациентов с одновременным соблюдением высочайших стандартов защиты испытуемых. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.wcgclinical.com или следите за нами в Twitter на @WCGClinical.

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SOURCE WCG Clinical Services