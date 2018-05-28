Компания XCMG поставляет оборудование горнорудному проекту BHP в Австралии

Компания XCMG поставила самоходные грейдеры GR3505 на рудник BHP в Пилбаре - одну из пяти высококлассных площадок этой добывающей компании в регионе с ежегодным объемом выработки на уровне 275 млн. т. BHP остановила свой выбор на модели GR3505, которую XCMG модернизировала для соответствия требованиям стандартов горно-шахтного оборудования BHP и австралийских регуляторов. Основными факторами в пользу выбора грейдеров XCMG послужили их высокая маневренность, функциональность, эффективность и показатели безопасности.

«Являясь одной из очень немногих компаний, производящих крупногабаритное оборудование для добычи полезных ископаемых открытым способом, мы рассматриваем партнерство с BHP как весьма мощный альянс, - отметил Ван Минь (Wang Min), глава правления XCMG. - Эта сделка, наряду с ростом объемов нашей деятельности на рынке Австралии начиная с первых месяцев 2018 года, а также расширением нашего присутствия в странах инициативы «Пояс и путь», помогло нам увеличить долю принадлежащего нам рынка в международном секторе горно-шахтного оборудования».

XCMG также направила команду технических представителей для оказания поддержки и обслуживания оборудования на месте эксплуатации в Пилбаре, что гарантирует оперативное реагирование на любые проблемы.

Занимая 6-е место в рейтинге 50 ведущих производителей строительной техники и оборудования, XCMG принимает участие во многих международных строительных проектов, особенно в регионах инициативы «Пояс и путь», где рыночный спрос на многофункциональную и надежную технику растет каждый день:

XCMG является единственным поставщиком дорожной техники для проекта восстановления национальной трассы 11 в Камбодже - дороги протяженностью 96,48 км, играющей ключевую роль в сети скоростных шоссе центральной Камбоджи. XCMG обладает крупнейшей долей рынка дорожной техники в Камбодже.

XCMG поставила 34 единицы грузоподъемного оборудования для портового проекта в Азербайджане, включая вездеходные краны, фронтальные погрузчики и ричстакеры. Команда из шести техников на протяжении 30 дней предоставляла сервисы и поддержку в процессе монтажа, тестирования и обучения персонала технике эксплуатации оборудования.

Краны XCMG обслуживают процесс строительства железнодорожной линии на восточном побережье Малайзии - крупнейшем проекте такого рода в регионах инициативы «Пояс и путь».

О компании XCMG

Компания XCMG является многонациональной корпорацией, специализирующейся на производстве тяжелого машинного оборудования, и обладает 74-летней историей. На сегодняшний день предприятие занимает шестое место в рейтинге ведущих игроков отрасли строительной техники. Продукция компании экспортируется в 177 стран и регионов мира.

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