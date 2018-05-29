GCL SI представляет новые модули с технологией MBB на выставке SNEC PV Power Expo

Новинки в портфеле высокоэффективных продуктов GCL-SI представлены в двух сериях — стандартные фотоэлектрические модули с однослойным стеклом и двусторонние модели с двойным стеклянным покрытием. Выходная мощность серийных поликристаллических модулей МВВ с однослойным покрытием составляет 305 Вт, что обеспечивает им статус самых высокопроизводительных систем такого типа в мире. Мощность монокристаллических модулей с однослойным стеклом достигает 315 Вт, что на 10 Вт выше по сравнению со стандартным показателем продуктов, включенных в китайскую программу Top Runner.

«Новая линейка модулей, оснащенных технологией MBB, совершает радикальный перелом во всем ассортименте нашей продукции. Эти системы обеспечивают высокую эффективность, надежность и эксплуатационную гибкость при меньшей себестоимости производства, что делает их доступными для самого широкого круга потенциальных потребителей, - отметил президент GSL-SI Ло Синь (Luo Xin). - В прошлом году мы удвоили объем поставок продукции за рубеж. В дальнейшем мы планируем расширить свое присутствие на рынках развивающихся стран и особенно в государствах, охватываемых инициативой «Пояс и путь». С этой целью мы будем создавать или вкладывать средства в развитие промышленных парков. Наша задача — к концу 2018 года увеличить долю зарубежных поставок в структуре продаж до 50%, а к 2020 году довести этот показатель до 70%».

Технология MBB обеспечивает повышение эффективности солнечных элементов на 2%, а выходной мощности модулей - на 30 Вт. Кроме того, двусторонние модули с двухслойным стеклом отличаются значительно более высоким генерирующим потенциалом каждой поверхности. Новинки от GSL-SI наглядно демонстрируют не только технологические достижения компании, но и разнообразие линейки ее продуктов. Наличие в портфеле как монокристаллических, так и поликристаллических систем обеспечат предприятию дополнительные преимущества в отрасли, что неизбежно приведет к увеличению доли GCL-SI на рынке.

Появление таких инновационных технологий, как поликристаллические чернокремниевые PERC, монокристаллические PERC, монокристаллы типа N и т. д., наряду с уникальными продуктами и технологическими прорывами, позволили сократить себестоимость производства при одновременном повышении производительности и эффективности готовой продукции. В результате рынок фотоэлектрических систем демонстрирует стабильные темпы роста с особенно впечатляющими результатами на рынках развивающихся стран.

Как ведущий мировой производитель фотоэлектрических модулей, компания GCL-SI своей высокоэффективной продукцией удовлетворяет нужды и требования как отечественного, так и международного рынков. Предприятие способно производить индивидуальные интегрированные системы, отвечающие специфическим потребностям заказчиков. GCL-SI прокладывает новые пути в сферах интеллектуального производства и повышения эффективности продуктов посредством новых технологий автоматизации, цифрофизации и внедрения Интернета вещей в промышленный процесс.

О компании GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (код SZ: (002506) (GCL-SI) входит в состав GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI разрабатывает и производит комплексные, суперсовременные интегрированные энергетические системы и стремится завоевать статус мирового лидера в сфере солнечной энергетики.

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