Распорядитель по делу о банкротстве Takata сообщил о начале приема исковых претензий от пострадавших

Профессор Эрик Грин, назначенный судом распорядитель учрежденного при Департаменте юстиции Фонда индивидуальных возмещений Takata («ФИВ») в размере 125 млн. долл. США и управляющий Траст-фонда деликтовых компенсаций Takata Airbag («ТФДК»), созданного в связи с делом о банкротстве компании Takata, сегодня сообщил о запуске программы компенсации для частных лиц, получивших травмы или погибших в результате разрыва или резкого срабатывания нагнетателя подушки безопасности Takata с использованием фазостабилизированного нитрата аммония («Дефект нагнетателя подушки безопасности Takata»). Размер ТФДК составляет около 140 млн. долл. США.

Частные лица, пострадавшие по причине дефекта нагнетателя подушки безопасности Takata, могут подавать исковые претензии трех типов: (i) «Претензия к ФИВ» для получения компенсации из ФИВ - фонда возмещения ущерба, причиненного травмированием или смертью пострадавшего. Фонд находится под управлением распорядителя и учрежден в соответствии с Распоряжением о возмещении, принятым Судом Соединенных Штатов Америки в восточном округе штата Мичиган («Окружным судом») 27 февраля 2017 года в связи с уголовным делом Департамента юстиции против компании Takata (США против Takata Corporation, № дела 16-cr-20810 (E.D. Mich.); (ii) «Трастовый иск» против Takata, подлежащий урегулированию посредством ТФДК - фонда, находящегося под распоряжением управляющего и учрежденного в связи с Планом реорганизации компании Takata cогласно Главе 11 («План банкротства»), принятым Судом по делам о банкротстве к округе Делавэр («Суд по делам о банкротстве») и (iii) «Иск УПКО» против участвующего производителя комплексного оборудования («УПКО»; в настоящий момент единственным УПКО по данному делу является компания Honda/Acura). Данные иски подлежат урегулированию в соответствии с Планом банкротства посредством ТФДК, находящегося под распоряжением Управляющего.

Каждая из перечисленных выше исковых претензий имеет собственные квалификационные требования и распространяется только на физические травмы и смерть, причиненные в результате возникновения дефекта нагнетателя подушки безопасности Takata. Все претензии, связанные с травмами или смертью, причиненными другими компонентами подушек безопасности, включая несрабатывание, спонтанное срабатывание подушки, повреждения при авариях, несвязанные с дефектом нагнетателя, или экономический ущерб, несвязанный с травмами или смертью, не покрываются описанными выше исками.

Бланки исковых претензий, а также подробные инструкции по их заполнению и подаче, можно найти на веб-сайтах ФИВ www.takataspecialmaster.com и ТФДК www.TakataAirbagInjuryTrust.com .

Контроль за процессом рассмотрения претензий и дополнительные информационные ресурсы

Окружной суд назначил проф. Грина распорядителем, осуществляющим контроль за претензиями к ФИВ, а Суд по делам по банкротстве поручил ему в качестве управляющего следить за процессом рассмотрения трастовых претензий и исков к УПКО.

Для получения дополнительной информации о квалификационных требованиях, сроках и правилах подачи претензий посетите веб-сайты www.takataspecialmaster.com , www.TakataAirbagInjuryTrust.com , обращайтесь по адресу электронной почты Questions@TakataAirbagInjuryTrust.com или по номеру бесплатной "горячей линии" (888) 215-9544.

ИСТОЧНИК: Распорядитель/управляющий Takata

SOURCE Takata Special Master/Trustee

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http://www.takataspecialmaster.com

