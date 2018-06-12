Стремительный взлет ласточки -- команда Dongfeng вновь вышла в лидеры турнирной таблицы

Для команды Dongfeng за первым местом в турнирной таблице стоит нечто большее, чем просто удача. Это результат долгосрочной стратегии, рационального подхода и неизменного упорства. Как и в случае с Dongfeng Motor путь к международному признанию не имеет ничего общего с везением. Он требует глобального видения, прозорливости и неустанного труда.

Начав новую главу в своей истории, компания Dongfeng Motor Corporation пересмотрела традиционный облик своего бренда и представила новую стратегию, в основе которой лежит принцип «Качество, интеллект, гармония». Качество - ключевой элемент обновленного бренда Dongfeng, его важнейший ген и основа всех основ; интеллект - источник вдохновения для Dongfeng, символ современной промышленной цивилизации и залог будущего успеха; гармония - душа обновленного бренда Dongfeng, олицетворение присущего человеческой природе стремления к совершенству. Триединство «качества», «интеллекта» и «гармонии» обеспечит комплексное и активное развитие Dongfeng Motor Corporation.

С появлением новой бренд-стратегии Dongfeng Motor Corporation решительно устремится вперед, движимая попутным ветром инициативы «Пояс и путь». Компания приложит все усилия для превращения Китая в настоящего автомобильного гиганта, и история успеха Dongfeng послужит тому наглядным подтверждением.

Фото - http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=313964

SOURCE Dongfeng Motor Corporation