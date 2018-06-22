MediaCom названа «Медиасетью года» на фестивале «Каннские львы-2018»

Рекламная кампания, отмеченная Гран-при фестиваля, - Food Love Stories (Истории о любви к еде), - позволила британскому гиганту розничной торговли Tesco наполнить функциональный процесс покупки продуктов питания яркими эмоциями. В отличие от конкурентов, делающих акцент на происхождении продуктов, Tesco в своей первой за три года рекламной кампании воздал должное «еде, которую вы любите готовить для любимых вами людей».

Центральная идея кампании доносилась до аудитории посредством платных цифровых каналов, уличных постеров и рекламы на радио, а продуманное адресное планирование обеспечило передачу персонализированных историй целевым кругам потребителей. Распространить «месседж» бренда помогли и собственные медиа-каналы, включая рекламу в точках продаж, карточки с рецептами, email, печатный и цифровой контент.

Интегрированная кампания принесла 53% улучшение в показателях качества, что сделало Food Love Stories самой успешной рекламной кампанией за всю историю существования Tesco.

В процессе создания кампании MediaCom сотрудничало с BBH London, а продакшн-сервисы предоставляли ITV Creative, Global Radio, Facebook и JCDecaux.

Израильский филиал MediaCom получил трех каннских «львов» за свою работу для бренда Gillette от P&G. Кампания Babyface (Личико младенца) удостоилась серебряного «льва» за душевный призыв к молодым отцам устанавливать тесную физическую связь со своими детьми, сбривая колючие бороды, а кампания I Don't Roll on Shabbos (Я не кручусь в Шаббат) завоевала серебро и бронзу за предоставление членам ортодоксального сообщества страны покупать и использовать дезодорант в еврейский день отдыха. I Don't Roll on Shabbos позволила Gillette увеличить долю своего присутствия на региональном рынке дезодорантов с 3% до 15%.

«Это поистине фантастическая новость, и я горжусь нашей британской командой, сумевшей завоевать высочайшую награду в нашей отрасли. Я также очень рад за нашего клиента, Tesco, тесно сотрудничавшего с нами в процессе создания этой яркой кампании, - отметил глава правления и исполнительный директор MediaCom Стивен Аллан (Stephen Allan). - Food Love Stories - это сочетание большой прозорливости с потрясающими бизнес-результатами. Кампания наглядно демонстрирует способность нашего системного подхода помочь брендам креативно и эффективно использовать свои маркетинговые бюджеты. Кроме того, меня очень впечатлил географический разброс наших работ, вошедших в число финалистов конкурса. От Вьетнама до Индии, от Австралии до Бельгии, от Израиля до России - мы обеспечиваем нашим клиентам одинаково высокое качество обслуживания на всех рынках своего присутствия».

Лидерские позиции MediaCom вновь подтверждаются и другими международными наградами: ранее в этом году компания была удостоена титула «Агентская сеть года» на конкурсе Festival of Media Global, а также вошла в рейтинг Gunn Media 100, публикуемый WARC.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/644208/MEDIACOM_LOGO.jpg

SOURCE MediaCom

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