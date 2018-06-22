Компания GCL System Integration представляет свои высокоэффективные модули на выставке Intersolar

Линейка 300W+, в которую входят самые современные мульти- и моноэлементные МВВ-модули в мире, дебютировала в мае этого года на SNEC. Мультиэлементный модуль MBB с использованием пластин из черного кремния «TS+» второго поколения и однослойным стеклянным покрытием, способен достигать эффективности на уровне 305 Вт, что является самым высоким показателем среди традиционных мультиэлементных систем, находящихся в серийном производстве. Модуль также отличается более эстетичным дизайном и равномерным цветом. Кроме того, текстура черного кремния способствует поглощению солнечного излучения, что позволяет повысить эффективность модуля на 5 Вт. Компания также представила на Intersolar белый модуль с двойным стеклом P6/72GW, характеризующийся безрамочным дизайном и не требующим заземления. Производитель предоставляет 30-летнюю гарантию на модуль, а сама система отлично подходит для крупномасштабных наземных проектов, установки на крыше и в прибрежных зонах.

За последние несколько лет GCL SI непрерывно достигает прорывов в освоении новых зарубежных рынков. Президент компании Эрик Ло (Eric Luo) отметил: «По итогам более чем годичного процесса экспансии на иностранных рынках нам удалось завоевать признания технологий, брендов и продуктов GCL SI. Активно расширяя каналы продаж на ключевых рынках - США, Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке и Африке, - мы засвидетельствовали двукратный рост зарубежных продаж - на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По нашим прогнозам, в 2018 году на долю иностранных рынков придется более 50% общего объема продаж».

По словам президента GCL SI г-на Шу Хуа (Shu Hua), компания уверенно продвигается к массовому производству высокоэффективных моно- и мультимодулей. Сочетание новой линейки 300W+ с превосходными системными решениями обеспечит GCL SI большую поддержку в освоении новых рынков.

В мае этого года центр тестирования модулей GCL SI получил сертификат TUV NORD, что свидетельствует о высоком признании систем контроля качества и испытательных технологий GCL SI. За исключительные показатели производства и высокую надежность модулей DNV.GL присудила компании титул «Лучшего поставщика модулей в мире».

О компании GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (код SZ: (002506) (GCL-SI) входит в состав GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI разрабатывает и производит комплексные, суперсовременные интегрированные энергетические системы и стремится завоевать статус мирового лидера в сфере солнечной энергетики.

SOURCE GCL System