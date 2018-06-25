nChain получает второй патент на технологию цифровой безопасности и расширяет объем технической поддержки корпоративного блокчейна

Второй европейский патент nChain под номером 3268914 носит название «Определение общего секретного кода для безопасного обмена информацией и иерархические детерминированные криптографические ключи». Технология генерации детерменированных ключей обеспечивает оптимизированный безопасный обмен данными между парой узлов или участников сети и одновременно обладает способностью сохранять их частные ключи в тайне.

Главный исполнительный директор nChain Group Джимми Нгуен )(Jimmy Nguyen) так описал обширный потенциал этого изобретения:

«Технология генерации детерменированных ключей поможет предотвратить хакерские атаки на криптовалютные биржи и кошельки. Однако сфера ее потенциального применения будет лишь расширяться по мере развития цифрового мира и роста объемов цифровизации активов, увеличения размеров облачных хранилищ данных, появления новых методов цифровых коммуникаций и прогнозируемого взрывного развития устройств Интернета вещей. Это изобретение способно предоставить многочисленные преимущества с точки зрения безопасности в любой ситуации, требующей дополнительной защиты чувствительных данных, активов, коммуникационных процессов или контролируемых ресурсов».

Г-н Нгуен также поделился планами nChain на следующий этап своего развития и стремлением к сотрудничеству с большим числом партнером в вопросах корпоративного внедрения блокчейна:

«Нашей команде удалось создать несколько весьма перспективных инноваций. Сегодня пришло время внедрить эти разработки в деятельность наших бизнес-партнеров и раскрыть весь их потенциал. Поэтому мы наращиваем возможности nChain в сфере предоставления технической поддержки корпоративной блокчейновой стратегии. Мы будем совместно с избранными партнерами реализовывать проекты, направленные на извлечение максимальной выгоды из экосистемы Bitcoin Cash».

nChain уже успешно применяет технологию генерации детерминированного ключа и другие свои разработки в совместном японском проекте с SBI BITS - провайдером финансовых технологий, являющимся стопроцентным дочерним предприятием SBI Holdings, Inc. Проект предполагает разработки новой системы криптовалютных кошельков с расширенными характеристиками безопасности.

Кроме того, nChain помогает блокчейновым предприятиям создавать приложения при помощи их комплекта средств разработки ПО (SDK) Nakasendo™. Версия 1.0 этого комплекта включает криптографическую библиотеку, содержащую запетентованную технологию генерации детерменированного ключа. Комплект средств разработки Nakasendo™, официальный публичный выпуск которого состоялся в мае 2018 года, доступен для бесплатного использования в блокчейне ВСН. Загрузить SDK можно на площадке GitHub по ссылке https://github.com/nakasendo/ .

nChain также планирует сотрудничать с HandCash - новым кошельком Bitcoin Cash на базе технологии коммуникации ближнего поля ( http://handcash.io/ ). Это сотрудничество направлено на дальнейшую оптимизацию партнерского продукта с помощью технологии генерации детерменированного ключа и других инноваций nChain (nChain является инвестором HandCash).

nChain стремится развивать более устойчивую и мощную блокчейновую экосистему с акцентом на сети Bitcoin Cash. Для получения технической поддержки в вопросах корпоративной блокчейновой стратегии следует обращаться к nChain по адресу электронной почты contact@nchain.com .

О КОМПАНИИ NCHAIN GROUP: nChain Group является мировым лидером в области научно-исследовательской и проектно-конструкторской разработки блокчейновых технологий. Миссия компании - обеспечить полномасштабный рост и всемирное распространение сети биткойна - с акцентом на Bitcoin Cash как истинном биткойне.

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