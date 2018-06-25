nChain получает второй патент на технологию цифровой безопасности и расширяет объем технической поддержки корпоративного блокчейна

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nChain

15:54 ET

ЛОНДОН (LONDON), 25 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания nChain, мировой лидер в сфере исследований и разработки блокчейновых технологий, рада сообщить о получении второго патента Европейского патентного ведомства на технологию цифровой безопасности.  Продолжая свою программу создания инноваций, nChain расширяет объем технической поддержки, предоставляемой бизнес-партнерам в вопросах внедрения инновационных решений nChain в корпоративную блокчейновую стратегию.

Второй европейский патент nChain под номером 3268914 носит название «Определение общего секретного кода для безопасного обмена информацией и иерархические детерминированные криптографические ключи».  Технология генерации детерменированных ключей обеспечивает оптимизированный безопасный обмен данными между парой узлов или участников сети и одновременно обладает способностью сохранять их частные ключи в тайне. 

Главный исполнительный директор nChain Group Джимми Нгуен )(Jimmy Nguyen) так описал обширный потенциал этого изобретения: 

«Технология генерации детерменированных ключей поможет предотвратить хакерские атаки на криптовалютные биржи и кошельки.  Однако сфера ее потенциального применения будет лишь расширяться по мере развития цифрового мира и роста объемов цифровизации активов, увеличения размеров облачных хранилищ данных, появления новых методов цифровых коммуникаций и прогнозируемого взрывного развития устройств Интернета вещей.   Это изобретение способно предоставить многочисленные преимущества с точки зрения безопасности в любой  ситуации, требующей дополнительной защиты чувствительных данных, активов, коммуникационных процессов или контролируемых ресурсов».

Г-н Нгуен также поделился планами nChain на следующий этап своего развития и стремлением к сотрудничеству с большим числом партнером в вопросах корпоративного внедрения блокчейна:

«Нашей команде удалось создать несколько весьма перспективных инноваций.  Сегодня пришло время внедрить эти разработки в деятельность наших бизнес-партнеров и раскрыть весь их потенциал.  Поэтому мы наращиваем возможности nChain в сфере предоставления технической поддержки корпоративной блокчейновой стратегии. Мы будем совместно с избранными партнерами реализовывать проекты, направленные на извлечение максимальной выгоды из экосистемы Bitcoin Cash».

nChain уже успешно применяет технологию генерации детерминированного ключа и другие свои разработки в совместном японском проекте с SBI BITS - провайдером финансовых технологий, являющимся стопроцентным дочерним предприятием SBI Holdings, Inc. Проект предполагает разработки новой системы криптовалютных кошельков с расширенными характеристиками безопасности. 

Кроме того, nChain помогает блокчейновым предприятиям создавать приложения при помощи их комплекта средств разработки ПО (SDK) Nakasendo™. Версия 1.0 этого комплекта включает криптографическую библиотеку, содержащую запетентованную технологию генерации детерменированного ключа.  Комплект средств разработки Nakasendo™, официальный публичный выпуск которого состоялся в мае 2018 года, доступен для бесплатного использования в блокчейне ВСН. Загрузить SDK можно на площадке GitHub по ссылке https://github.com/nakasendo/

nChain также планирует сотрудничать с HandCash - новым кошельком  Bitcoin Cash на базе технологии коммуникации ближнего поля (http://handcash.io/). Это сотрудничество направлено на дальнейшую оптимизацию партнерского продукта с помощью технологии генерации детерменированного ключа и других инноваций nChain (nChain является инвестором HandCash).

nChain стремится развивать более устойчивую и мощную блокчейновую экосистему с акцентом на сети Bitcoin Cash.  Для получения технической поддержки в вопросах корпоративной блокчейновой стратегии следует обращаться к nChain по адресу электронной почты contact@nchain.com.

О КОМПАНИИ NCHAIN GROUP: nChain Group является мировым лидером в области научно-исследовательской и проектно-конструкторской разработки блокчейновых технологий.  Миссия компании - обеспечить полномасштабный рост и всемирное распространение сети биткойна - с акцентом на Bitcoin Cash как истинном биткойне.

Веб-сайт:  nChain.com
Twitter:  @nChainGlobal

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SOURCE nChain

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nChain получает второй патент на технологию цифровой безопасности и расширяет объем технической поддержки корпоративного блокчейна

News provided by

nChain

15:54 ET