ДЖЕЙ БАЛЬВИН занял 1-Е МЕСТО СРЕДИ ВСЕХ МИРОВЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА SPOTIFY

"Джей Бальвин демонстрирует - и поистине рекордно, - что музыка на испанском языке не имеет границ. Популярность его музыки не только на онлайн-платформах, но и в ночных клубах, на радио и т.д. продолжает расти в геометрической прогрессии - охватывая все социальные слои мира. Несмотря на весьма юный возраст, это колумбийский исполнитель становится живой легендой музыки Universal», - Хесус Лопес, президент и главный исполнительный директор Universal Music в Латинской Америке и на Пиренеях.

МАЙАМИ (MIAMI), 26 июня 2018 г. /PRNewswire/ --

Самый громкий дебют года, «Vibras» от Джей Бальвина, назван «Одним из лучших альбомов текущего года» по версии TIME, ROLLING STONE & BILLBOARD

Уроженец колумбийского города Медельин Хосе Альваро Осорио Бальвин - более известный легиону своих поклонников по всему миру как многократный лауреат премии «Грэмми» ДЖЕЙ БАЛЬВИН - получил высокое признание издания Billboard как «самый большой прорыв в латинской музыке за многие годы». Он является единственным латиноамериканским исполнителем, включенным в недавний рейтинг Rolling Stone под названием «Новая классика» – «креативные новаторы... отказывающиеся подчиняться прошлым ограничениям в процессе определения территории будущего». Отличаясь собственным уникальным стилем исполнением, отдающим дань первой волне пуэрто-риканских звезд реггетона, но при этом наполненным дополнительными ритмами колумбийской музыки и традиционного хип-хопа, со скорее соблазнительными, нежели тщеславными тестами, и большой любовью к моде, Джей Бальвин на сегодняшний день уже стал бесспорным лидером второго поколения реггетона, вновь выводящим городские мелодии в авангард мировой латинской музыки.

За время, прошедшее с выпуска его революционного дебютного альбома LA FAMILA, его платинового последователя ENERGIA (Латиноамериканский альбом №1 в 2016 году) и недавних знаковых синглов Mi Gente и Machika, Джей Бальвину удалось быстро cобрать коллекцию из девяти латинских синглов №, собрать аудиторию из более чем 50 млн. фанатов в социальных сетях и получить ДЕСЯТЬ МИЛЛИАРДОВ просмотров в YouTube. Прошлым летом его хит «Mi Gente» стал первым в истории испанским треком, занявшим первое место в чарте Global 50 от Spotify. И вот сегодня Бальвин превзошел Drake, заняв первую строчку в рейтинге мировых исполнителей Spotify. Благодаря своему новаторскому стилю и успеху в мировых хит-парадах, Джей Бальвин также превратился в самого востребованного соавтора в сегменте латино. На его счету - сотрудничество с многочисленными мировыми звездами, включая Бейонсе, Джастина Бибера, Карди Би, Лиама Пейна, Ники Джема, Фаррела Уильямса, Ариану Гранде, Major Lazer, Poo Bear, Хуанеса, Дэдди Янки, Камилу Кабельо и многих других.

Недавний оглушительный успех релиза VIBRAS позволил Джей Бальвину пополнить свой и без того обширный послужной список новой коллекцией композиций в стиле ретро, отдающих дань старой школе реггетона и сбалансированных новыми прогрессивными ритмами, расширяющими глобальный охват городской латиноамериканской музыки. Располагая впечатляющим опытом работы с перечисленными выше суперзвездами, Бальвин решил продемонстрировать потенциал текущего этапа в его музыкальной истории совместными работами с именитыми современниками реггетона (Wisin y Yandel, Zion & Lennox), высоко оцениваемыми кроссжанровыми латинскими исполнителями (Карла Моррисон, Rosalio) и восходящими мировыми звездами - Уилли Уильямом, Аниттой и Jeon. Продюсерами большей части треков, вошедших в альбом, стали давний колумбийский партнер Бальвина Sky и пуэрто-риканский пионер реггетона Tainy. А Уилли Уильям и Chuckie & Childsplay возглавили процесс создания синглов №1 «Mi Gente» и «Machika». Однако будь то взрывные ритмы уже признанных хитов или расслабленный летний грув заглавного трека и текущего сингла «Ambiente», весь альбом объединяет одна универсальная нить - это музыка, мгновенно находящая отклик в сердцах без преувеличения любой аудитории - углубляя понимание латинской культуры и продвигая испанскую музыку вперед к равным позициям в мировом поп-ландшафте.

Присоединяйтесь к ДЖЕЙ БАЛЬВИНУ этой осенью в рамках его североамериканских гастролей VIBRAS TOUR при спонсорской поддержке Buchanan's Whisky. Турне из 27 выступлений, организуемое Live Nation, стартует 19 сентября во Фресно (Калифорния) и на своем пути сделает остановки в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Майами, Чикаго, Лас-Вегасе, Хьюстоне и других городах Америки.

Изображения и видеоматериалы, доступные для загрузки

https://umusic.box.com/s/yaopaib78w4x20h290b657zkeyk46t4q

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О компании Universal Music Group

Universal Music Group (UMG) - мировой лидер в музыкальной развлекательной сфере с большим числом подразделений, специализирующихся на звукозаписи, публикации музыкальных продуктов, мерчандайзинге и аудиовизуальном контенте. Компания осуществляет свою деятельность в более чем 60 странах мира. Располагая самой обширной фонотекой из композиций всех музыкальных жанров, UMG осуществляет поиск и оказывает поддержку исполнителям, а также производит и распространяет самый популярный и коммерчески успешный музыкальный контент в мире. Являясь ярым приверженцем художественного мастерства, инноваций и предпринимательского духа, UMG прилагает все усилия для создания сервисов, платформ и бизнес-моделей, способствующих расширению коммерческих и творческих возможностей для исполнителей.

Universal Music Group входит в состав Vivendi. Узнайте больше на: http://www.universalmusic.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/710691/Universal_Music_Latin_Entertainment_J_Balvin_Spotify.jpg

SOURCE Universal Music Latin Entertainment

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